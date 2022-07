Erinnerungen im Lainsitztal: Nervosität und große Angst

Werbung

Bürgermeister Peter Höbarth kann heute wieder lachen. Foto: Foto Archiv

Peter Höbarth aus St. Martin war 2002 in einer Doppelfunktion gefordert – er war Bürgermeister und auch Feuerwehrkommandant-Stellvertreter. „Damals habe ich das Managen gelernt. Ich hatte 27 Baustellen gleichzeitig zu betreuen und natürlich viele Fragen von besorgen Bürgern zu beantworten“, blickt er zurück.

Hochwasser 2002 20 Jahre Jahrtausend-Flut: Als der Bezirk Gmünd unter Wasser stand

Insgesamt waren in der Marktgemeinde 70 Häuser vom Hochwasser betroffen, viele Bürger hätten große Angst gehabt, seien extrem nervös gewesen. „Vor allem die jüngere Generation kannte das Hochwasser noch nicht. Da musste beruhigt werden. Andere wiederum wollten ihre vom Überfluten bedrohten Häuser nicht verlassen.“ Die zweite Welle des Hochwassers sei angekündigt gewesen. „Ihr sind die Bürger schon anders gegenüber getreten.“ Bundesheer-Pioniere mussten an der Bundesstraße 41 eine behelfsmäßige Brücke über die Lainsitz errichten, damit St. Martin überhaupt wieder erreichbar war.

Widerstandsfähigkeit in Notzeiten gezeigt

Schlimm war es für Höbarth, mitansehen zu müssen, wie viel Persönliches von Bürgern vernichtet worden oder abhanden gekommen ist. „Die Bilder, Erinnerungsstücke, Dokumente usw. sind unwiederbringlich verloren.“ Auch der mit dem Hochwasser einhergegangene Stromausfall führte zu großen Problemen, vor allem bei Landwirten, die mit Notstromaggregaten, die von Haus zu Haus weitergegeben wurden, ihre Kühe melken konnten. „Heute haben viele Bauern eigene Aggregate, sind für Stromausfälle gerüstet“, sagt Höbarth, dem die Bilder immer wieder in Erinnerung kommen: „Beim Hochwasser 2002 haben die Menschen bewiesen, dass sie resilient sind und durchaus mit großen Problemen umgehen können. Wir alle haben damals eine gewisse Widerstandsfähigkeit in Notzeiten an den Tag gelegt – sie ist am Land nach wie vor vorhanden.“

Er hatte sich nur wenige Tage vor dem Hochwasser beruflich verändert, ist „eigentlich von der NÖN zum Hochwasser gekommen“. Von 1988 bis 2002 war er Anzeigenberater bei der NÖN, dann machte der die bis dahin nebenberuflich geführte Landwirtschaft zum Hauptberuf. Heute ist Höbarth, seit 1995 für die ÖVP Bürgermeister in St. Martin, auch längstdienender Gemeindechef im Bezirk.

Mangels Boot Personen mit Traktorschaufel gerettet

Unserfrau war 2002 tagelang von der Umwelt abgeschnitten, der Ort konnte am Straßenweg nicht verlassen werden. „Fast alle Häuser im Ortskern waren massiv überflutet, auch unser neues Feuerwehrhaus, das am 15. August hätte eröffnet werden sollen“, erinnert sich der damalige Kommandant Erwin Neugschwandtner. Gemeinsam mit der Bevölkerung arbeiteten die Florani gegen die Wassermassen an. „Das Boot, das wir gebraucht hätten, gibt es bei uns nicht. Also haben wir in einem Haus eingeschlossene Bewohner mit der Traktorschaufel ins Trockene gebracht – die standen bis zur Brust im Wasser“, so Neugschwandtner, der sich nun als Mandatar der Unabhängigen Bürgerliste für den Hochwasserschutz einsetzt.

