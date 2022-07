Im Raum Schrems: „Zweite Welle traf uns heftig“

Werbung

Bei der Feuerwehr Schrems fungierte 2002 Josef Nicht als Kommandant-Stellvertreter neben dem bereits verstorbenen Kommandanten Helmut Stütz. „Die zweite Welle traf uns heftig. Alle 17 Wehren unseres Abschnittes standen im Dauereinsatz, aus Amstetten wurde eine große Pumpe geliefert“, erinnert er sich.

Hochwasser 2002 20 Jahre Jahrtausend-Flut: Als der Bezirk Gmünd unter Wasser stand

Damals waren Bereiche in Schrems überflutet, die davor und danach nie vom Hochwasser betroffen waren. „Das Schwimmbad in der Schule war bis zur Decke überflutet, das heutige Kunstmuseum ebenso. Die Schlossbrücke war unpassierbar, in der Heidenreichsteiner Straße und in Kollersdorf mussten Bewohner evakuiert werden.“ Die Einsatzkräfte wurden von der Bevölkerung tatkräftig unterstützt, der Zusammenhalt war sehr groß. „In unserer Telefonzentrale wurden alle Meldungen aufgenommen und dann der Reihe nach abgearbeitet. Alle nahmen das zur Kenntnis, niemand wurde ungeduldig“, sagt Nicht.

Auch Firmen halfen

„Von Leyrer+Graf wurden uns Notstromaggregate zur Verfügung gestellt, damit wir unsere Pumpen in Betrieb nehmen konnten. 2006 kam abermals ein Hochwasser über Schrems, dieses sei nicht so extrem gewesen. „Wir haben aus der Katastrophe 2002 viel gelernt. Trotzdem wünsche ich mir, dass ein derartiges Szenario nie mehr kommt.“ Zudem ist der Hochwasserschutz in der Gemeinde weit fortgeschritten, in Niederschrems schon abgeschlossen. Die Horrorbilder von 2002 und 2006 dürften sich hier nicht mehr wiederholen.

„50 Häuser waren überflutet. Über 100 Floriani und über 100 Soldaten standen bei uns im Einsatz“, erzählt der damalige Feuerwehrkommandant und aktuelle Bezirkskommandant Erich Dangl. Eine besonders nervenaufreibende Situation sei die Beseitigung einer Verklausung bei der Wehranlage in Niederschrems gewesen. Zwei Kameraden wollten per Zille hin. „Einer schaffte es auf die Mauer, beim Zweiten wurde die Zille, als er ebenfalls hinaufklettern wollte, plötzlich unter Wasser gedrückt. Zum Glück hielten sich beide an der Hand, kamen auf die Mauer. Von dort wurden sie vom motorbetriebenen Schlauchboot der Feuerwehr Hoheneich geborgen“, erzählt Dangl. Er hatte sich auch um seine Gattin sorgen müssen – sie hatte mit Franz Schanza im Feuerwehrhaus den Telefondienst inne, als plötzlich die Wassermassen gestiegen sind und beide eingeschlossen hatte. Erst am nächsten Tag wurden sie mit einem großen Radlader geborgen.

