Hilfseinsatz: Feuerwehr Weitra ist zurück aus dem Katastrophengebiet

Die Feuerwehrleute waren auf großen Flächen am Rande von Siedlungsgebieten eingesetzt und sollten so wie berichtet dabei helfen, Siedlungen zu schützen. Anfangs waren Kommandant-Stellvertreter Markus Kreindl, Bernhard Prinz, Daniel Haubner, Gerhard Kugler, Jonas Haslinger und Marcel Kreindl in Völkermarkt stationiert.

Am Sonntag erfolgte die Ablöse durch Kommandant Harald Hofbauer, Dominik Mederitsch, Mario Neunteufel, Patrick Burger und Dominik Hofmann. Sie waren in Rottenstein im Bezirk Spittal an der Drau untergebracht. Am Mittwoch konnten die Floriani aus Weitra mit ihren beiden Fahrzeugen und der Großpumpe die Heimreise antreten. „Die Hochwasser-Lage hat sich entspannt, die Gefahr durch Murenabgänge bleibt aber noch“, resümiert Harald Hofbauer.