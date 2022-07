Langes Warten kostet: Schutz zweifach verteuert

Werbung

Auf einer Tafel wird über Baukosten von 3,5 Millionen Euro informiert, die Logos der Geldgeber sind in vielen Jahren verblasst. Die 3,5-Millionen-Marke für den Hochwasserschutz in Gmünd, Grillen- und Eibenstein leider auch: Alleine der seit 2008 angekündigte letzte Abschnitt – die Stadtstrecke von Felsenwehr bis Braunau-Lainsitz-Mündung – kostet per heute 6,4 Millionen. Der von der Stadt zu stemmende Anteil kletterte zudem von 20 auf 23,8 Prozent hoch.

Die weiteren 76,2 Prozent bzw. 4,9 Millionen teilen sich Bund und Land NÖ, und dafür sind seit Montag immerhin die Fördergelder auf Schiene. Vis-à-vis der vergilbten Tafel am Mühlgassen-Parkplatz sind zudem die ersten Arbeiten angelaufen: Der Uferbereich wird aufgeschüttet – hilfreich auch für zwei private Wohnbauten. Die Planungen für den Schutz entlang der Altstadt sind laut Stadtführung fertig und vom Ministerium abgesegnet. Im großen Stil – samt Bau von teils zwei Meter hohen Dämmen – soll es gegen Herbst losgehen.

