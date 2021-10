Gegenteiliger hätte es wohl kaum sein können: Ausgerechnet mit der Stille war Nicole Hobiger-Klimes – sie kommt gebürtig aus Höhenberg – beim österreichischen „Speaker Slam“ in Wien erfolgreich. Mit ihrer Rede zum Thema „Stille lügt nicht“ setzte sie sich bei Publikums- und auch Agenturpreis unter 34 Teilnehmern als Siegerin durch. Mit ihrer Rede will sie aber eigentlich mehr erreichen, als einen Preis.

Zweistündige Morgenrituale als Vorbereitung

Dass sich Nicole Hobiger-Klimes für den Speaker Slam auf die Bühne getraut hat, bedurfte einer Portion Mut – und einer noch größeren Portion Vorbereitungsarbeit: „Einen Monat vor dem Auftritt wollte ich den Titel und mein Statement fertig haben. Danach habe ich es einer professionellen Rednerin vorgetragen und hatte dadurch noch einiges zu überarbeiten“, erzählt sie. Auch beim Outfit wollte sie nichts dem Zufall überlassen – für das Thema „Stille“ durfte es schließlich nicht zu knallig werden. „Der wichtigste Punkt in der Vorbereitung waren aber meine Morgenrituale“, sagt sie. Deshalb standen täglich zweistündige Übungseinheiten an.

Dass es thematisch um die Stille gehen soll, habe sich mit der Zeit und durch ihre Erfahrungen als Coach herauskristallisiert, erklärt Hobiger-Klimes: „Ich wollte über etwas sprechen, das authentisch ist.“ Bis sie auf die vorgeschriebenen fünf Minuten gekommen ist, musste sie ihre Rede einige Male kürzen. Die Kernbotschaft – nämlich „Mut zur Stille“ – blieb aber.

Anderen eine Inspiration sein

Klar, der Erfolg beim Speaker Slam verschaffe ihr mehr Bekanntheit für die Arbeit als Coach, sagt Nicole Hobiger-Klimes: „Dadurch kommt vielleicht jemand zu mir, den ich sonst nicht erreicht hätte.“ Es gehe ihr aber um mehr. Denn dass ihr das Reden so gefällt, gründet auch auf einen Schlüsselmoment vor mehreren Jahren: In einem Video hat die Amerikanerin Amy Cuddy über Körpersprache erzählt, Hobiger-Klimes hat es gesehen und daraus viel für den Alltag mitgenommen. „Ich will bei meinem Publikum auch etwas verändern und eine Inspiration erreichen“, sagt sie. Gerade beim Thema Stille sei dieses Anliegen ein noch größeres. Um möglichst viele Leute zu erreichen, zeigt sie das Video vom Wettbewerb auch auf ihrem Youtube-Kanal.

Bleibenden Eindruck dürfte Nicole Hobiger-Klimes alleine schon damit hinterlassen, dass sie zu Beginn ihrer Rede barfuß auf der Bühne steht und erst dann in die High Heels schlüpft. „Ich habe mir gedacht: Stille braucht nichts. Um das zu unterstreichen, bin ich barfuß auf die Bühne gekommen“, erzählt sie. Und das hat sich ausgezahlt.

Den nächsten Bühnenauftritt hat die gebürtige Waldviertlerin, die inzwischen im Bezirk Tulln lebt, schon geplant: Mitte November wird sie beim Zukunftssymposium in Eferding dabei sein.