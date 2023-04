Neue Feuerwehrjugend beim ersten Erprobungsspiel erfolgreich

Alle Teilnehmer bewältigten es erfolgreich. Seitens des Abschnittsfeuerwehrkommandos Gmünd schauten Kommandant Christian Haumer und Christian Traschl, Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrjugend, vorbei. Sie überzeugten sich davon, dass die Kinder mit viel Motivation an die Sache herangingen. Beide waren erfreut über die positive Entwicklung in der neu gegründeten gemeinsamen Feuerwehrjugend. Im Anschluss erhielt jedes Kind eine Urkunde. Passend zu Ostern gab es auch einen „Eierpeckwettbewerb“ und ein Ostersackerl für die Kinder – die Sackerl mussten jedoch erst im Feuerwehrhaus gesucht werden.

Die Feuerwehrjugend will nun am 15. April den Wissenstest des Bezirkes Gmünd in Heidenreichstein vorerst als Gast besuchen, nächstes Jahr sollen die Kinder als Teilnehmer mitmachen.

