Hofer-Sammeltage für die Gmünder Tafel

Die Team Österreich-Tafel befindet sich am Schubertplatz in Gmünd-Neustadt und hat jeden Samstag geöffnet, um Lebensmittel, die in den Supermärkten des Bezirkes aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkauft, an bedürftige Menschen abzugeben. Hofer unterstützt auch wöchentlich die Team Österreich Tafel mit Lebensmittelspenden.

Zusätzlich dazu können sich noch bis 10. Dezember Kundinnen und Kunden der Hofer-Filialen an den jährlichen Sammeltagen unter dem Motto „Gemeinsam spenden und Gutes tun“ beteiligen und vor Ort gleich Waren für die Gmünder Tafel kaufen.

