Variable Zinsen: Darlehensaufnahme schied die Geister

Die Stadt Heidenreichstein nimmt Darlehen für eine Photovoltaikanlage am Bauhof (127.500 Euro), die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (174.000 Euro), die Wasserversorgung (301.500 Euro) sowie für die Abwasserbeseitigung (1,65 Millionen Euro) bei der BAWAG auf. Während die ersten drei Aufnahmen mit flexiblen Zinssätzen versehen sind, wird nur beim Kanalkredit mit einem Fixzinssatz gerechnet.

Herbert Hörmann (ÖVP) und Mario Groschan (FPÖ) hießen das nicht gut: Ihrer Meinung nach sollten alle Darlehen mit Fixzinssatz aufgenommen werden, mit variablen Zinsen könne ein Kredit künftig noch teurer kommen. Roman Flicker, Kassenchef der Stadtgemeinde, hatte die Angebote eingeholt. Beim Thema Abwasserbeseitigung wurde der Kredit mit einem fixen Zinssatz von 3,59 Prozent über 25 Jahre einstimmig angenommen, während die anderen drei Kredite mit einem flexiblen Zinssatz gegen die Stimmen von Hörmann und Groschan beschlossen wurden.

Arbeit an Konzept für Energie-Gemeinschaft

Einigkeit herrschte hingegen beim Grundsatzbeschluss über die beabsichtigte Gründung einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) zur Erzeugung und Verwendung von Energie innerhalb der definierten Gemeinschaft auf Antrag von Grünen-Gemeinderat Gerhart Böhm. Die Idee ist, dass die Stadt Investitionen in grüne Energie sowie Bezieher im Zuge der EEG unterstützt. Der nächste Schritt soll die Entwicklung eines Konzeptes sein, das Betreibern und künftigen Abnehmern helfen soll. Die Weiterbehandlung des Themas in einem Ausschuss steht in Aussicht.

Weitere Beschlüsse: Eine Lösung wurde bezüglich der Wiedereinführung eines Kindergartenbusses gefunden. Die Firma Berger wurde damit beauftragt, die 18 angemeldeten Kinder zum Preis von 30 Euro/ Monat (25 Euro für ein weiteres Kind) täglich zu transportieren.

Einstimmig wurde zudem der Griff ins „Geldsäckchen“ der Gemeinde für die Sanierung der Kapelle Altmanns beschlossen. Der Gemeinderat genehmigte die Vergabe von 7.000 Euro für dringende Investitionen.