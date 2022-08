„Biografie: Ein Spiel“ mit Waldviertler Schauspiel-Beteiligung

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

„Pass auf was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen“, ist ein recht schlauer Spruch. Nicht immer sind die Folgen auch jene, die wir erwartet haben, so auch im Stück „Biografie: Ein Spiel“ von Max Frisch, das am 11. August im Wald4tler Hoftheater Premiere feierte.

Ein Professor für Verhaltensforschung – dezenter Hinweis – bekommt die Gelegenheit, seine Biografie zu ändern. Das Leben ist wohl kein Spiel, aber was wenn man es nocheinmal leben und alles anders machen könnte? Regisseur Hakon Hirzenberger nimmt die Doppelbödigkeit der Szenen, die so genauso in jeder Theaterprobe stattfinden könnten, auf: „Nochmal von vorne, bitte! Und ganz locker! Sie sehen ihre Frau zum ersten Mal!“

Und was nun ändern in dieser tollen Biografie? Ist wirklich die Ehefrau das Problem? Sollte man weniger konformistisch leben? Vielleicht sogar „der Partei“ (den Kommunisten) beitreten, statt seiner Karriere den Vorzug geben?

Was ist, wenn trotzdem das Gleiche passiert? Hat das alles einen Sinn, nur weil es bereits geschehen ist? Oder sind es einfach recht ähnliche Variationen des Banalen? Das Stück von Max Frisch, eine Groteske, wirft all diese Fragen auf, ohne Spannung zu verlieren. Das großartige Ensemble verleiht dem Stück Drive – Manuel Witting und Runa Schymanski als Ehepaar, Alexander Braunshör als Spielleiter – und Humor: Der aus Heidenreichstein stammende Schauspieler Thomas Frank und Lisa Lena Tritscher als Assistenten, die in unterschiedliche Rollen schlüpfen müssen, spielen Theater im Theater und kosten das durchaus aus.

Schade ist allerdings, dass Thomas Frank bei den Vorführungen ab dieser Woche nicht mehr zu sehen ist. Dafür kann man auf einen anderen Schauspieler aus dem Waldviertel gespannt sein: Viktor Rabl spielt ab 17. August.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.