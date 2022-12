Saisonfinale mit Tanzstunde & Combo

Foto: Karl Tröstl

David Oberkogler spielte den an einer speziellen Form von Autismus leidenden Ever Montgomery, der innerhalb kürzester Zeit dringend Tanzen lernen muss. Wegen seines Asperger-Syndroms verabscheut er allerdings Körperkontakt. Seine Nachbarin Senga Quinn, gespielt von Kristina Sprenger, ist ausgebildete Tänzerin, aber keine Tanzlehrerin und nach einem Unfall tanzunfähig.

Foto: Karl Tröstl

Ever bietet ihr für eine Tanzstunde 2.153 Dollar, diesen Betrag hat der pedantisch korrekte Mann aus diversen Berichten über berühmte Tänzerinnen recherchiert und akribisch genau errechnet. Senga hält das Angebot für unmoralisch, doch als sich herausstellt, dass es tatsächlich nur um eine Tanzstunde geht, nimmt sie an. Innerhalb kurzer Zeit findet Ever Gefallen an Berührungen und die beiden kommen sich mehr als nur nahe.

Moritz Hierländer spielte mit seinen Musikerkollegen Karl Sayer, Peter Cerny, Dominik Herout und Luzia Marchsteiner nach der letzten Aufführung am 10. Dezember Adventlieder auf etwas andere Art. Bekanntes wie „Still, still, still“, „Stille Nacht“ und „Kling, Glöckchen“ wurden in Mundartrock verjazzt.

