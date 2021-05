Großschönau setzte sich somit gegen die sechs weiteren teilnehmende Gemeinden aus sieben Regionen und drei Staaten, die zur Europa-Region Donau-Moldau gehören, durch. Bewertet wurden die Leistungen in regionaler und kommunaler Zusammenarbeit. Großschönau wurde vor allem für die Schwerpunkte „Umwelt, Klimawandel und Elektromobilität (Nachhaltigkeit)“ zur „EDM Gemeinde 2020“ gekürt.



EU-Landesrat Martin Eichtinger konnte in einer kleinen, aber feinen Feierstunde, die coronabedingt erst beim dritten Anlauf stattfinden konnte, den dazugehörigen Pokal und die Urkunde überreichen. Davor wurde der kurze Film über die Gemeinde Großschönau präsentiert, der für die Teilnahme an diesem Bewerb gedreht worden ist. Dabei wurde Großschönau so gezeigt, wie die Gemeinde ist und vor allem was sie hat: Von A wie Arzt bis Z wie zukunftsfähiger Lebensraum.

„Diese Auszeichnung hat einen hohen Stellenwert und ist ein wichtiger Preis. Er zeigt, wie wichtig Gemeinden sind. Hier liegt die Kraft des Landes. Auch grenzüberschreitend geht es dabei um große Themen wie Tourismus, Industrie und Gesundheit“, meinte Eichtinger, der auch ein Mitglied des Präsidiums der Europa-Region Donau-Moldau (EDM) ist. „Großschönau hat sich diesen Preis redlich verdient. Die Gemeinde ist äußerst liebenswert und hat eine pro-europäische Haltung. Ihr ward immer Vorreiter und der Zeit weit voraus. Ihr seid eine echte Vorzeigegemeinde“, lobte der Landesrat.

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner, der nur wenige Kilometer von Großschönau entfernt, aber schon im Bezirk Zwettl wohnt, versuchte zu erklären, warum Großschönau eine so lebenswerte Gemeinde sei. „Ich habe aber ein Problem, denn es gibt hier zwar viele tolle Betriebe, aber keinen wirklichen Großbetrieb. Es gibt zwar Mobilität, aber man fährt rund 20 Minuten in die nächste Stadt. Es gibt Bildung mit Volksschule und Kindergarten, aber keine anderen höheren Schulen. Was ist also so besonders? Es ist das, was hier passiert. Hier blickt man über den Tellerrand und auch über die Grenzen. Hier packen die Vereine aktiv an. Da ist nicht nur der Bürgermeister allein, da sind alle. Hier sind die Leute gefordert, man traut ihnen was zu und es passieren großartige Dinge.“

Für Bürgermeister Martin Bruckner ist dieser Preis eine Bestätigung und zugleich ein Ansporn. „Das ist kein Ruhepolster. Denn ein noch so guter Boden braucht Bodenlebewesen, um fruchtbar zu sein. Ein Reden und Träumen reicht nicht aus, es braucht aktives Tun und Mitmachen von vielen Bürgern, damit möglichst vielfältige Ideen umgesetzt werden können. Visionär zu sein, bedeutet auch, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Das ist seit vielen Jahrzehnten so in Großschönau.“ Bruckner dankte abschließenden allen für das „großartige Mitwirken“, das auch zu diesem besonderen Preis geführt hätte.

Alle Anwesenden, darunter Moderatorin Elisabeth Wachter von NÖ Regional, Abgeordnete Margit Göll, Vizebürgermeister Martin Hackl sowie Vertreter von Vereinen, lud der Bürgermeister dann zum „Freuen über die reichliche Ernte“ ein. „Heute dürfen wir ja sogar mit einem Glaserl Wein anstoßen. Wir werden dabei natürlich alle Corona-Maßnahmen einhalten.“

Die Auszeichnung zur „Lebenswertesten Gemeinde in der Donau-Moldau-Region“ war aber nicht die Einzige, die Landesrat Eichtinger im Gepäck hatte. Er konnte auch den „Goldenen Igel“, die höchste Auszeichnung von „Natur im Garten,“ an Bürgermeister Bruckner überreichen.

Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine Arbeitsgemeinschaft der Regionen Oberösterreich, niederösterreichisches Most- und Waldviertel, Niederbayern mit Altötting, Oberpfalz, Pilsen, Südböhmen und Vysočina. Die Region erstreckt sich auf 60.000 Quadratkilometer und hat sechs Millionen Einwohner.