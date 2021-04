Amaliendorf-Aalfang: Teststraße montags und freitags .

Nachdem am Osterwochenende die „7-Tages-Inzidenz“ in der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang weit über der 1.000-er-Marke gelegen ist, muss bis auf Weiteres die Teststraße im Volksheim Amaliendorf an zwei Tagen geöffnet werden, um vermehrt Corona-Tests anbieten zu können.