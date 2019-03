Die fast 600-jährige Geschichte des Ehrendorfer Schlosses ist seit der Vorwoche um ein Kapitel reicher: Schlossbesitzerin Ingeborg Scheidl verkaufte dieses Anwesen an einen Wiener. „Ja, der Kaufvertrag wurde in der Vorwoche unterschrieben“, bestätigte Schlossherrin Scheidl gegenüber der NÖN dazu laufende Gerüchte.

Der Verkauf des altehrwürdigen Schlosses in der Gmünder Straße, das vom Geschlecht der Arndorfer errichtet und 1427 erstmals urkundlich erwähnt worden ist, hatte Ingeborg Scheidl vor einem halben Jahr geplant: „Mein Gatte ist verstorben, ich kann die Arbeit und auch das Finanzielle alleine nicht schaffen.“

„Wir haben hier immer unsere Sommer verbracht, unser Zuhause war aber immer Gmünd.“ Ingeborg Scheidl, ehemalige Schlossbesitzerin

Über einen Makler wurde in den vergangenen sechs Monaten ein Käufer gesucht. „Dass es so schnell gehen wird, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir drei Jahre dafür vorgenommen“, zeigt sich Scheidl erfreut über das große Interesse an ihrem Schloss. Wöchentlich standen mehrere Schlossbesichtigungen mit potenziellen Käufern, die sogar aus Bayern oder der Steiermark angereist sind, am Programm.

F: Archiv Tüchler Das Schloss Ehrendorf auf Plänen (Ostansicht; 1:100).

„Alle waren begeistert von diesem Juwel, einigen war es dann allerdings doch zu weit vom Wohnort entfernt“, betont Scheidl, die mit dem neuen Eigentümer ein gutes Verhältnis aufbauen konnte. „Er hat sich in nur zwei Tagen für den Kauf entschieden und will dieses Baujuwel erhalten. Das war mir das Wichtigste. Es waren ja schöne Zeiten hier“, ist die ehemalige Schlossherrin jetzt froh über den Verkauf. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, zur Identität des Käufers hält sich die frühere Besitzerin bedeckt.

Das Schloss Ehrendorf verfügt über einen großen Garten und rund 200 Quadratmeter Wohnfläche. Nach Zerstörung im 30-jährigen Krieg 1619 wurde es wieder aufgebaut, wechselte in der Folge mehrmals den Besitzer (mehr dazu nebenstehend!). 1930 verkaufte die verwitwete Baronin Helene von Geusau das Schloss an die Familie Schindelar. Von dieser ging es ins Eigentum von Ingeborg Scheidl über. „Meine Cousine hat es mir 1995 geschenkt. Wir haben hier immer unsere Sommer verbracht, unser Zuhause war aber immer Gmünd“, blickt Scheidl zurück.

Jetzt ist dieses Kapitel zu Ende, ein neues kann beginnen.