"Achterl“ wird zu Bio-Laden mit Naturprodukten

Anstelle des Heurigenlokals „s’Achterl“ an der B41 eröffnet Anfang Juni das Geschäft „s’Lebensg’fühl“ und will ein breites Sortiment an Natur-, Hanf- und Kräuterprodukten anbieten. Ab Ende Juni werden täglich frische Bio-Erdbeeren und Gemüse angeboten.

Der Schremser Matthias Spießmaier absolvierte zur Vorbereitung eine Ausbildung zum traditionellen europäischen Heilpraktiker und kultiviert in seiner kleinen Landwirtschaft selbst EU-Nutzhanfsorten. Mit Unterstützung seiner Frau Eva-Maria, die gerade die Ausbildung zur diplomierten Wildkräutertrainerin macht, werden die händisch produzierten Hanf-Aroma-Produkte im neuen Geschäftslokal in Hoheneich vertrieben.

Auch eine eigene Kosmetiklinie ist in Planung. Ein breites Sortiment an gesunden und regionalen Lebensmitteln aus Hanfsamen und Hanfkleidung soll eine der ältesten Nutz- und Heilpflanzen der Erde wieder ins richtige Licht rücken, erzählen Matthias und Eva-Maria Spießmaier. Bio-Produkte von regionalen Produzenten nimmt das Paar gerne in sein Angebot auf, und zur Eröffnung am 3. Juni werden Interessierten Verkostungen angeboten. Künftig sind außerdem Veranstaltungen im Seminarraum geplant, er soll auch vermietet werden.

