Der vergangene Muttertags-Sonntag wird dem Hoheneicher Martin Kammerer wohl ewig in Erinnerung bleiben, ging doch ein lange gehegter Wunsch für ihn in Erfüllung.

Organisiert von seiner Pflegeassistentin Niki Lamprecht und der Hilfestellung von Martin „Matl“ Binder, dem Gründer der „Waldviertler Motorrad-Freunde“, konnte Martins Traum von einer Ausfahrt mit einem Trike ermöglicht werden. Dazu reiste eigens der Wiener Helmut Baureder mit seinem Gefährt an, um dem überraschten Rollstuhlfahrer diese Freude zu bereiten.

Als „Begleiteskorte“ gesellten sich noch an die 50 Biker der „Waldviertler Motorrad Freunde“ mit Motorrädern, Trikes und Quads dazu, um mit dem sympathischen Hoheneicher eine Ausfahrt zu unternehmen. Dem Anlass entsprechend spendete Alfred Grünstäudl ein passendes T-Shirt der Bikergruppe für den glücklichen Beifahrer. Dieses Ereignis musste dann natürlich auch einen würdigen Abschluss finden, der mit einem kleinen Fest am „Hetzendorfer-Hof“ bei Niki Lamprecht in Kleinpertholz über die Bühne ging.

Dort wurde der „Konvoi“ von Martin’s Familie, die extra aus Loosdorf angereist war, sowie zahlreichen Freunden mit tosendem Applaus und einer Jause empfangen, worauf die Überraschung einen perfekten Ausklang beinhaltete. Organisatorin Niki Lamprecht war ob der Hilfsbereitschaft aller Beteiligten sichtlich gerührt.

„Es war für alle ein toller, einzigartiger Tag. Mein Dank gilt allen, die mitgewirkt und Martins Traum verwirklicht und ermöglicht haben.“