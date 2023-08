Hoheneich Der Marktplatz wird wieder gerockt

Die Musikgruppe „The Grays“ spielt am Marktplatz neben der Kirche unter dem Titel „Rock the Oak 2023“. Foto: privat

O rtskernbelebung in Marktgemeinde Hoheneich: Bereits zum zweiten Mal organisiert die Band „The Grays“ gemeinsam mit dem Café Vero and more unter dem Motto „Rock the Oak“ ein Konzert in Hoheneich direkt am Marktplatz.

Nachdem die Atmosphäre neben der Wallfahrtskirche bereits im Vorjahr eindrucksvolle Bilder geliefert hat und für tolle Stimmung gesorgt hat, hoffen die Veranstalter auch dieses Jahr auf eine gelungene Wiederholung. Beginn ist am 2. September bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr