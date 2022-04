Erfahrungen nach einem Jahr: Krämerei passt Konzept an

Werbung

Beinahe hätte Hoheneich 2021 seinen Lebensmittelhändler verloren, als der langjährige Nahversorger Rudi Macho, der sich dem Greißlersterben zum Trotz als Käse- und Weinsommelier eine Marktnische hatte schaffen können, in Pension ging. Doch fanden sich mit dem gebürtigen Hoheneicher Bernd Mayer und seiner aus Wien stammenden Frau Sabrina Fischer engagierte junge Leute, die in den ehemaligen Post-Räumlichkeiten ihre „Krämerei“ einrichteten. Ein Jahr später zieht Mayer Bilanz – und ändert sein Geschäftskonzept.

Vor dem Start hätten Analysen ergeben, dass der Plan funktionieren könne, blickt er zurück. „Leider ist es nicht so eingetreten. Wenn das so ist, muss man was ändern – und das mache ich jetzt, weil ich meine Familie ernähren will.“

Neues Konzept: Lebensmittelautomat und Essen auf Rädern

Seit dem Start der Krämerei mit angeschlossener kleiner Edelstahl-Profiküche wurden Erfahrungen gesammelt: Wann kommen die Kunden? Was kaufen sie? „Natürlich können wir mit Supermarktpreisen nicht mithalten, nach der Schließung der Raiffeisenbank Ende 2021 machte ein Weitertun wie bisher keinen Sinn mehr“, erklärt der Geschäftsmann. Dazu komme die aktuelle Teuerung: „Ich verstehe, wenn die Leute zum Diskonter gehen.“ Er passt daher das Sortiment an, reduziert die Öffnungszeiten – daher gab er wie berichtet auch die Postpartnerschaft auf, die bestimmte Öffnungsstunden erfordere.

Im separat zugänglichen Nebenraum des Geschäftslokals sind nun in Automaten rund um die Uhr Snacks und Lebensmittel, die einem schnell mal ausgehen können, käuflich. Catering und das Angebot eines frisch gekochten Mittagstellers zur Abholung nach Vorbestellung bleiben, die Zahl der verkauften Essen entspreche den Erwartungen. Dazu kommt neuerdings „Essen auf Rädern“ für Hoheneich und umliegende Gemeinden. Ein bisschen anders als bisher üblich: Frisch gekocht und in speziellem Geschirr vakuumiert, wird das Essen gekühlt zum Kunden geliefert, der es in Wasserbad oder Mikrowelle wärmen kann. „Ich garantiere Hoheneich eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit den wichtigsten Lebensmitteln“, hofft Mayer auf den Erfolg des neuen Konzepts.

Von Ausbildung am Kreuzfahrtschiff profitiert

Knapp 14 Jahre hat Bernd Mayer in der Gastronomie gearbeitet, davon ein halbes Jahr auf der MS Europa, einem Kreuzfahrtschiff für Gutbetuchte. „Wir haben auf Drei-Sterne-Niveau gekocht. Dort stehen 60 Leute in der Küche, jeder der leitenden Köche ist ein Alphatier, muss auf seinem Posten funktionieren“, erzählt er. In dem Umfeld werde man anders: selbstbewusster, kälter in bestimmten Sachen, man lerne zu führen und sich durchzusetzen. Es rede nur der Chef, diese Hierarchie herrsche in allen Küchen rund um die Welt.

Mit 23 Jahren war Mayer selbst Küchenchef, führte 25 Mitarbeiter. Er gewöhnte sich daran, Verantwortung zu übernehmen, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen und Qualität zu bringen, was dem gelernten Hotelkaufmann in seiner weiteren Karriere beim Hotelkonzern Austria Trend zugutekam: „Es hat mir geholfen, einiges zu erreichen, manchmal steht’s einem aber auch im Weg.“

Dementsprechend hoch das Arbeitspensum: „Es war wirklich cool, aber ich habe auch mal 400 Stunden im Monat gearbeitet, meine Familie nur schlafend gesehen.“ Irgendwann habe seine Frau gesagt: „Du musst was Anderes machen.“ Der jüngere Sohn wurde im ersten Lockdown in Wien geboren, die Entscheidung fiel: „Uns war klar, dass wir zurück ins Waldviertel kommen. Ich will, dass meine Kinder am Land aufwachsen.“

