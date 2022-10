Fahrzeug knapp 9.000 Kilometer getestet, jetzt gab's den Segen .

Seit knapp zwei Jahren steht das neue Lastfahrzeug der Feuerwehr Hoheneich bereits in Dienst, am Samstag wurde es von Pfarrer Andreas Sliwa bei der offiziellen Feier am Sportplatz in Hoheneich in Anwesenheit zahlreicher Fest- und Ehrengäste gesegnet. Die Patenschaft übernahmen Sabine Geist und Michaela Bilek, musikalisch wurde der Festakt von der Bläsergruppe Hoheneich umrahmt.