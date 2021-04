Mit einer Kooperation von Marktgemeinde Hoheneich und WWV-Group SteuerberatungsGmbH soll das ehemalige Fisch-Eldorado Elexenbach aus dem Dornröschenschlaf geholt werden.

Dazu wurden hunderte Regenbogenforellen im Bereich zwischen Firma Rammel und Einfluss in die Braunau in Hoheneich eingesetzt, darunter auch 150 sofort fangfähige Fische. „Mit der Aktion und einem für Jung-Fischer gedachten Gewinnspiel soll das Fischen wieder interessant werden“, betont Bürgermeister Christian Grümeyer. Die WWV-Group um die Geschäftsführer Leopold Kaufmann-Grümeyer und Harald Buchhöcker sponsert dazu 30 Tageskarten im Wert von je 20 Euro: „Wir wollen das Fischen wieder beleben und helfen, den Fremdenverkehr in der Region zu fördern.“ Kinder und Jugendliche seien benachteiligte Teile der Gesellschaft in diesen Zeiten, so Kaufmann-Grümeyer: „Wir möchten eine Möglichkeit schaffen, wieder Zeit und Freude in der Natur zu verbringen.“

Kinder & Jugendliche aus den Gemeinden Hoheneich und Gmünd können am Gewinnspiel teilnehmen (Infos auf www.hoheneich.at oder www.w-wv.at). Gewinner werden bis 21. April informiert. Tageskarten können am Gemeindeamt Hoheneich erworben werden.