Hoheneich Gemischter Chor Quodlibet überzeugte

Lesezeit: 2 Min KT Karl Tröstl

Foto: Karl Tröstl

E in ausgezeichnetes Konzert erlebten die Besucher am Ostermontag in der voll besetzten Wallfahrtskirche von Hoheneich. Der gemischte Chor Quodlibet brachte ein abwechslungsreiches Programm, durch das Brigitte Kögler führte.