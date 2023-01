Geschlossen: Wie geht es weiter mit der „Waldviertler Spielewelt“?

Als vor mittlerweile knapp neun Jahren Absichten zum Verkauf der Hoheneicher Tennishalle mit Restaurant und Pension bekannt wurden, war die Resonanz groß. Die Halle sei unverkäuflich, hieß es. Bis der Heidenreichsteiner Karl Josl die Anlage einige Monate später doch gekauft hat.

Ab 2015 wandelte er sie zur „Waldviertler Spielewelt“ um, zog damit auch Besucher außerhalb des Gmünder Bezirkes an. Dennoch ist jetzt alles anders, er hat die Spielewelt in Hoheneich geschlossen.

Keinen Nachfolger innerhalb der Familie

„Es tut mir wirklich leid, ich habe die Spielewelt immerhin sieben Jahre aufgebaut und geführt und glaube, dass es eine gute Idee war“, sagt Karl Josl. Der Hauptgrund für das Aus sei seine bevorstehende Pensionierung: „Ich habe 45 Jahre lang gearbeitet, kann jetzt in Pension gehen. Dafür muss ich das Gewerbe in Hoheneich aber abmelden.“ Josl ist hauptberuflich beim Heidenreichsteiner Bauunternehmen Talkner tätig. Einen Nachfolger innerhalb der Familie, der die Waldviertler Spielewelt weiterführen möchte, gebe es nicht.

Dass dem so ist, liege auch an den hohen Energiekosten, sagt Josl. Die ehemalige Tennishalle, die heute mit zahlreichen Kinderspielgeräten ausgestattet ist, sei mit Gas beheizt worden: „Früher habe ich monatlich 600 Euro bezahlt, zuletzt waren es 6.200 Euro.“ Auch im Restaurant und in der Pension mit immerhin 13 Fremdenzimmern seien die Heizkosten um das Sechsfache angestiegen.

Gespräche mit Interessenten

Um die Spielewelt fortführen zu können, brauche es wohl Investitionen ins Gebäude, meint er: „Ich musste wegen der Pensionierung ohnehin aufhören, Nachfolger gab es keinen. Also hätten sich Investitionen für mich nicht mehr ausgezahlt.“

Er führe aber gute Gespräche mit Interessenten, die sich einen Kauf samt Weiterführung des Betriebes vorstellen könnten. Josls andere Projekte – er ist seit 2021 unter anderem Besitzer der früheren Ergee in Schrems – laufen laut eigenen Angaben weiter.

