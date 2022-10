Das Unternehmen war seit 2014 am Schubertplatz in Gmünd tätig, vor allem aus Platz- und Standortgründen entschied sich das Ehepaar für einen Neubau in Zusammenarbeit mit Leyrer+Graf. Weiterhin im Team ist auch Manuela Filler . Bürgermeister Christian Grümeyer freut sich über die Betriebsansiedlung und betonte bei der Eröffnung: „Ich heiße euch herzlich in der Marktgemeinde Hoheneich willkommen und wünsche euch alles Gute für die Zukunft.“

