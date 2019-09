Angesichts hartnäckiger Gerüchte sieht sich „Café Vero & more“-Betreiberin Verena Glaser zum Gang in die Offensive gezwungen: Das Café in Hoheneich erfreue sich bester Beliebtheit. Man sei mit den letzten Veranstaltungen zufrieden und arbeite schon an neuen Konzepten für den Winter.

Glaser vermutet hinter den Gerüchten falsch interpretierte Beiträge in der NÖN über die (in allen Fällen bestätigte) Schließung von Gastronomie-Betrieben im Gmünder Bezirk. „Ich finde es schade, dass einige Leser die Berichte scheinbar nicht genau durchlesen und mit Falschaussagen eigentlich Rufschädigung betreiben“, hält Verena Glaser fest.