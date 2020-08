Das Ortsgebiet von Hoheneich soll auf LED-Leuchten umgestellt werden: Im ersten Schritt sollen noch heuer etwa 140 Straßenlampen mit modernen, stromsparenden Leuchtkörpern versehen werden. „Der Austausch der 150 Leuchtkörper, welche teilweise noch mit Quecksilberdampflampen ausgestattet waren, brachte uns im ersten Jahr in Nondorf bereits 68 Prozent an Energieeinsparung“, erklärt Bürgermeister Christian Grümeyer. In Nondorf wurde 2018 mit einer Investitionssumme von rund 150.000 Euro die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt.

In Hoheneich ist vorerst die Umrüstung einiger Straßenzüge (Bahnstraße, Marktplatz, Schwalbengasse, Gartenweg, Lerchengasse, teilweise Pürbacher Straße und Mitterteichstraße, Kirchenweg, Schulgasse, Waldgasse, Klausensteig, Berggasse, Am Hausberg, teilweise Fasangasse, Schremser Straße, Blockheideweg, Am Lichtfeld, Sportplatzgasse und Katzenbergen) geplant. Christian Grümeyer: „Wir möchten spätestens 2022 das gesamte Gemeindegebiet auf LED-Straßenbeleuchtung umgestellt haben.“ Die Gesamtinvestitionssumme (inklusive Nondorf) betrage rund 400.000 Euro. Damit werde ein wichtiger Schritt „für energiesparende Gemeindeumweltpolitik, den Klimaschutz und vor allem in eine lebenswerte Zukunft für unsere Jugend“ gesetzt.

Vom Bund gebe es eine Unterstützung von 50 Prozent, der Restbetrag werde über ein Darlehen finanziert. „Ich freue mich, dass wir mit dieser Unterstützung und einer zusätzlichen Förderung des Landes NÖ eines der größten Projekte in der Gemeinde seit vielen Jahren umsetzen können“, sagt Bürgermeister Grümeyer.