Die Suche nach einem neuen Pächter für die beliebte Mitterteichhütte bei Hoheneich dauerte diesmal nicht lange: Silvia Schuster (45) aus Ehrenhöbarten wird die Nachfolge von Brigitte Benesch antreten, die im September pensionsbedingt nach fünf Jahren zum letzten Mal diese Imbiss-Station geschlossen hat.

Silvia Schuster ist in Hoheneich keine Unbekannte. Sie ist die Schwester der geschäftsführenden Gemeinderätin Sandra Preisinger und will mit 21. Mai, dem Freitag vor Pfingsten, starten. Damit erfüllt sich die Diätologin am Landesklinikum Waidhofen/Thaya einen Jugendtraum: „Nach dem Besuch der HBLA in Hollabrunn bin ich ja auch ausgebildete Köchin und Kellnerin und seit meinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie tätig. Viele kennen mich als Aushilfskellnerin. Ich wollte schon immer eine kleine Bar, ein Café oder ähnliches führen“, betont Schuster.

„Irgendwie hat mich dieses Kleinod nicht mehr losgelassen.“ Silvia Schuster

Ihren Halbtagsjob im Waidhofner Krankenhaus wird sie weiterhin ausführen, in der Freizeit sich aber ganz der Jausenstation am Mitterteich, die nur in der Sommersaison geöffnet ist, widmen.

„Dass diese Imbiss-Station verpachtet wird, habe ich zufällig erfahren. Aber da es in dieser Hütte weder Strom noch Wasser gibt, war mein Interesse anfangs sehr gering, aber irgendwie hat mich dieses Kleinod nicht mehr losgelassen. Nach einem Lokalaugenschein war ich überzeugt und habe zugesagt“, berichtet Schuster.

Den Leitspruch als Hüttenpächterin hat sich Silvia Schuster auch schon zurechtlegt: „Weniger ist mehr.“ Und das will sie mit kalten Speisen, wie Aufstrichen, Tagessalaten in allen Variationen, Aufläufen und Strudeln ihren Gästen auch vermitteln. Eine fixe Speisekarte wird es nicht geben. „Wichtig ist, den Gästen eine gemütliche Atmosphäre und etwas Erfrischendes in der warmen Jahreszeit anbieten zu können.“

Ihre Familie wird sie bei diesem Projekt unterstützen. „Ob ich einen Mitarbeiter brauche, wird sich zeigen“, meint Schuster, die Corona bei der Entscheidung, die Jausenstation zu pachten, komplett ausgeblendet hat: „Speisen darf ich ja ausgeben und das Areal beim Teich ist riesig.“