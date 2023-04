Nach Aus für Nahversorger: Was wird aus der ehemaligen „Krämerei“?

Von außen sieht es fast schon so aus, als wäre nie etwas gewesen. Als hätte es den vor zwei Jahren eröffneten Nahversorger am Marktplatz in Hoheneich nicht gegeben. Die „Krämerei“ von Bernd Mayer und Sabrina Fischer hat geschlossen. Für das gemeindeeigene Gebäude stellt sich nun die Frage der Nachnutzung.

Mayer, gebürtiger Hoheneicher, hatte 2021 wie berichtet gemeinsam mit seiner Partnerin Sabrina Fischer den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Nach einigen Berufsjahren in Gastronomie und Tourismus auch mit Auslandserfahrungen kehrte der gelernte Hotelfachmann wieder in seine Heimat zurück. Und sicherte der Gemeinde kurz nach der Pensionierung von Rudolf Macho wieder einen Nahversorger.

Der Selbständigkeit wieder den Rücken gekehrt

Mittlerweile ist alles anders. Einer der Hauptgründe sei das, was momentan viele Unternehmen treffe, sagt Bernd Mayer im NÖN-Gespräch. Nämlich: die Teuerung und damit verbundene hohe Kosten. Er habe selbst rechtzeitig die Reißleine ziehen wollen – und können, betont Mayer. Ehe dem Betrieb das Wasser bis zum Hals gestiegen wäre. Der 33-Jährige hat sich vom Unternehmer-Dasein verabschiedet und geht einem unselbständigen Job nach.

Begonnen hat die Krämerei nicht nur als Lebensmittelhändler, sondern auch mit Menüs zum Abholen und Catering im Angebot. Im Frühling des Vorjahres folgte eine Anpassung des Sortiments und der Öffnungszeiten, die Postpartnerschaft wurde aufgegeben. Dafür wurden in einem Nebenraum des Geschäftslokals zwei Automaten für Snacks und Lebensmittel für den täglichen Bedarf eingerichtet.

Wie geht es am Marktplatz 85 weiter?

Diese Frage beschäftigt nun auch die Gemeindepolitik. Das Gebäude ist im Besitz der Gemeinde, das Obergeschoß wird von der Bläsergruppe als Probenraum genutzt. „Wir werden es im nächsten Jahr sanieren“, überlegt Bürgermeister Manfred Zeilinger (ÖVP): „Der Renovierungsbedarf am Gebäude ist doch recht groß.“ Das Obergeschoß soll demnach auch weiterhin von der Bläsergruppe genutzt werden – allerdings nach einer Generalüberholung. Auch das Dach gehöre erneuert, erklärt Zeilinger.

Ehe dort die Krämerei eingerichtet wurde, hat das Haus am Marktplatz 85 das Atelier von Künstler Herbert Forstner beherbergt – und noch früher eine Post-Filiale. Was auf lange Sicht aus dem Erdgeschoß wird, steht laut Zeilinger noch nicht fest. Nur: „Die Chance, dass wir dort wieder einen Nahversorger bekommen und es funktioniert, wird sehr gering sein.“ Durch die Nähe zu Gmünd und Schrems würden Lebensmitteleinkäufe meist gleich dort erledigt werden, so ehrlich müsse man sein.

Die ehemalige Krämerei ist jedenfalls schon zu großen Teilen leer geräumt, auch das Schild am Gebäude wurde entfernt. Nur die Automaten sollen, sagt Bernd Mayer, auch weiterhin bleiben.

