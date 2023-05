Hoheneich Nach dem Fastensuppenessen: Pfarre spendet an Förderzentrum

Lesezeit: 2 Min KT Karl Tröstl

Bei der Spendenübergabe: Martina Mitmannsgruber, Pfarrer Andreas Sliwa, Helmut Forstner, Ilse Steininger-Pöhn und Petra Haider. Foto: Karl Tröstl

D ie Organisatoren des Fastensuppenessens in Hoheneich rund um Petra Haider haben sich dazu entschlossen, die Einnahmen aus diesem Jahr an das Förderzentrum in Gmünd zu spenden.