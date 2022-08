Nachfolger gefunden: Neuer Laden wird nun auch Postpartner

Werbung

Vier Monate hat es nach der NÖN-Meldung über die Aufgabe der Postpartnerschaft für die Marktgemeinde Hoheneich durch „Krämerei“-Betreiber Bernd Mayer gedauert, jetzt steht der Nachfolger fest: Der Bio-Laden „s‘Lebensg‘fühl“ von Eva-Maria und Matthias Spießmaier wird ab 8. August auch Post-Dienstleistungen anbieten.

Am 29. Juli kamen einige Vertreter der Post, darunter Alois Wühl, sowie Bürgermeister Christian Grümeyer und Vizebürgermeister Manfred Zeilinger zum Bio-Laden neben der Bundesstraße B41, um dort den neuen Postpartner zu installieren und zu begrüßen.

Eva-Maria und Matthias Spießmaier haben die Postpartnerschaft angenommen, da das Geschäft täglich geöffnet hat. Platz habe man ausreichend, meint Matthias Spießmaier. Er habe lediglich ein kleines Regal an eine andere Stelle umstellen müssen, um dem Postpult den geeignetsten Platz zu bieten.

Der Postpartnerbetrieb wird per 8. August um 8 Uhr aufgenommen. Somit hat Hoheneich in Zukunft wieder einen eigenen Postpartner, dessen Service aber nicht nur die Bewohner des Ortes nutzen können, sondern jedermann. Genauso ist die „Bank 99“ an den Postpartner angeschlossen, Kunden können dadurch neben der Aufgabe bzw. Abholung von Briefen und Paketen auch Geldgeschäfte erledigen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.