Neuer Anlauf für Mitterteichhütte: Duo übernimmt

Zwischenzeitlich hatte es nicht mehr allzu rosig ausgesehen, jetzt ist doch eine Lösung gefunden: Die Gemeinde Hoheneich hat mit Franz Rechberger einen Pächter für die Mitterteichhütte. Der Steirer folgt auf Silvia Schuster, die nach zwei Jahren den Hut genommen hatte. Er betreibt die Imbiss-Hütte ab sofort gemeinsam mit Partnerin Claudia.

Cocktailabend, „Techno-Picknick“, Kunst & Kultur. Das Duo hat viel vor, will die Hütte „nicht nur zur Jausenstation, sondern auch zum Kulturcafé“ machen, wie es schreibt. Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen von Ausstellungen lokaler Künstler über Lesungen bis zu Live-Musikabenden sollen künftig hier stattfinden (Info für Künstler unter Tel. 0677/61487092 ). Einiges sei bereits in Planung, auch Cocktailabende und „Techno-Picknicks“.

Ziel sei es, „eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Gäste wie zuhause fühlen können. Wir möchten ihnen eine Auszeit vom hektischen Alltag bieten und sie in eine Welt der Entspannung und Genuss entführen.“ Bei Schlechtwetter soll in die umgestaltete Gaststube mit Holzofen ausgewichen werden.

Auf gastronomischer Ebene kündigen die Betreiber hochwertige Produkte, warme und kalte Speisen aus frischen regionalen Zutaten an, aber auch „Wiener Klassiker“. Auch vegane und vegetarische Speisen sowie abwechselnde „Tages-Specials“ sollen angeboten werden. Weinliebhabern wollen sie unter anderem Bio-Weine von Hillinger und Winzerhaus Stur servieren.

Willkommensbesuch. Bürgermeister Manfred Zeilinger (ÖVP) freut sich über die doch noch erfolgreiche Pächtersuche. Das Paar aus Wien bzw. der Steiermark habe einst mehrmals Sommermonate privat in der Gemeinde verbracht, heuer mache es das auch beruflich. Vor dem Start am 20. Juni stattete er Franz & Claudia in Begleitung von Vizebürgermeister Martin Wagensonner und einigen weiteren Gemeindebürgern einen ersten Willkommensbesuch in der Mitterteichhütte ab.

Geöffnet sein soll diese künftig dienstags bis freitags von 10.30 bis 22 Uhr sowie an Wochenenden von 10 bis 22 Uhr.