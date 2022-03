Otto Riedl predigte wieder

Nach einem Jahr coronabedingter Pause war es am vergangenen Wochenende wieder soweit: Otto Riedl hielt beim Faschings-Gottesdienst in der Hoheneicher Pfarrkirche eine ganz besondere Predigt.

Im Vorfeld sammelte er Informationen über besondere Ereignisse und Episoden aus der Gemeinde und verarbeitete diese in Reim und Vers. Aufgrund der Covid-Pandemie gab es im Jahr 2020 nicht viele Ereignisse, sodass er die Faschingspredigt im Vorjahr ausgesetzt hat. Otto Riedl fasste nun die Ereignisse aus den Jahren 2020 und 2021 zusammen und trug diese Texte am Sonntag vom Ambo der Wallfahrtskirche den Besuchern des Gottesdienstes vor. Zu Beginn seiner Predigt begrüßte Riedl unter anderem auch den ehemaligen Bürgermeister von Weitra, und nunmehrigen Seniorenbund-Bezirksobmann, Raimund Fuchs.

Weil in den vergangenen beiden Jahren nicht allzu viele große Ereignisse in Hoheneich passiert sind, ging Riedl mehr auf verschiedene Personen und Institutionen ein – etwa geschlossene Gasthäuser im Ort und die Schließung der Bankfiliale. Das regte die Gottesdienstbesucher freilich auch zum Nachdenken an.

