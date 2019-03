Der beliebte Friseurmeister und Fußpfleger Willibald Pfeiffer verstarb ganz plötzlich am 2. März im Alter von 67 Jahren. Er hinterlässt viele Spuren, auch über die Gemeindegrenzen hinaus.

Gemeinsam mit Gattin Hermine führte Willibald Pfeiffer den Friseurbetrieb in Hohen eich von 1984 bis 2012, war auch viele Jahre für Gäste im Moorheilbad Harbach zuständig. Das Unternehmen wurde bereits an Tochter Melanie übergeben.

Auch abseits von Föhn & Schere engagierte sich Willibald Pfeiffer. Anfang der 1980er-Jahre gründete er den „Ersten Waldviertler Buggyclub“ in Hoheneich, errichtete mit den Kameraden die Buggybahn und sorgte für bundesweite Rennen. Er leitete den Verein bis zu dessen Auflösung vor zwei Jahren.

"Willibald Pfeiffer wollte helfen"

Pfeiffer war auch Teil der Hoheneicher „Dienstags-Radler“, konnte noch an den beiden heurigen Touren teilnehmen. Auch Fußball gehörte zu seiner Leidenschaft. 2006 bis 2010 trainierte er die Jugend von Hohen eich/Nondorf, in der Sohn Robin gespielt hat. Danach begleitete er den fußballerischen Werdegang des Sohnes, der über Gaflenz und Mauer-Öhling nach Heidenreichstein führte. Am Hoheneicher Platz war Pfeiffer nach wie vor zu finden.

Eine Fülle an Hoheneicher Landschaftbildern, aber auch moderne Werke in verschiedensten Techniken, schuf er als leidenschaftlicher Hobbymaler. Ein Bild von ihm hängt etwa im Gesundheitszentrum Gmünd.

Der unermüdliche Wegbegleiter vieler Freunde fungierte auch gerne als Sänger, vor allem die Auftritte mit der Band von Alfred Tagwerker waren legendär. Selbst über seinen Tod hinaus wollte Pfeiffer helfen und stellte sich als Organspender zur Verfügung.

Er hinterlässt seine Gattin Hermine und seine Kinder Melanie und Robin mit ihren Familien. Das Begräbnis findet am 7. März statt, die Trauermesse beginnt um 14 Uhr in der Pfarrkirche Hoheneich. Anstatt von Kränzen und Blumen wird um Spenden für die Barmherzigen Brüder in Wien gebeten.