Projekt für 2024: Kraftwerk an der Braunau erhält eine Wanderhilfe

Fast versteckt liegt das Kleinwasserkraftwerk zwischen Heweg und Braunaustraße. Die Brücke, die beide Ufer miteinander verbindet, wird von Passanten ganz selbstverständlich genutzt – dass sie über eine Kraftwerksanlage spazieren, wird nicht einem jeden bewusst sein. Es ist eines von zwei aufrechten Wasserkraftwerken in der Gemeinde Hoheneich. Im kommenden Jahr stehen dort Bauarbeiten an: Es wird eine Fisch- bzw. Organismenwanderhilfe errichtet.

Seit 2014 wird das Kleinwasserkraftwerk von Wien-Energie betrieben, verfügt laut Angaben des Unternehmens über eine installierte Leistung von 100 kW. Die jährliche Erzeugung entspricht demnach dem Stromverbrauch von rund 115 niederösterreichischen Haushalten. Wie noch heute eine Tafel beim Kraftwerksareal bezeugt, wurde es in den Jahren 1989 und 1990 von der „Hoheneicher Kraftwerks Ges.m.b.H. & Co KG“ errichtet.

Natürliches Habitat für Tiere im Wasser erhalten

Wien Energie entwickle die eigenen Bestandskraftwerke kontinuierlich weiter, heißt es auf Anfrage. Dazu zähle auch, das Wasserkraftwerk Hoheneich am Braunaubach im kommenden Jahr mit einer Fisch- und Organismenwanderhilfe auszustatten. „Diese ermöglicht es Kleinlebewesen, die Wehranlage sowohl stromabwärts als auch stromaufwärts sicher zu passieren. Das natürliche Habitat der im Wasser lebenden Tiere wird damit aufrechterhalten“, teilt Wien-Energie mit: „Damit haben alle Wien Energie-Kraftwerke eine solche Einrichtung, um Fischen bzw. Organismen die Wanderung entlang der Wehranlagen zu ermöglichen.“ Für die Wanderhilfe sind um die 55 Becken vorgesehen, die Baustelle soll sich auf das Areal der Anlage beschränken.

Österreichweit verfügt Wien-Energie über 24 Wasserkraftwerke. Beim Laufkraftwerk in Hoheneich wird der Braunaubach gestaut, das Wasser dann über einen Oberwasserkanal dem Kraftwerk zugeführt und später wieder in die Braunau rückgeführt. Die Energieerzeugung erfolgt über eine Kaplan-Rohrturbine.

Wasserkraft-Nutzung hat in Hoheneich Tradition

Neben dem Kleinwasserkraftwerk am Heweg gibt es in Hoheneich noch ein weiteres, das aktiv genutzt wird: Es befindet sich in der Nähe von Altstoffsammelzentrum und B41 und wird von der Fida Installationen GmbH betrieben.

Das Wasser der Braunau wurde auch an der einstigen „Stidl-Wehr“ genutzt, die im 18. Jahrhundert zum Mühlenbetrieb angelegt wurde und 2017 abgerissen werden musste. Der Widerstand war zum Teil groß, auch weil man eine negative Veränderung des Ortsbildes befürchtete. Das habe sich leider bewahrheitet, findet Bürgermeister Manfred Zeilinger: Es sei zur Verbuschung gekommen, die Braunau sei nur mehr ein „Rinnsal“.