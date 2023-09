„Rock the Oak“: Open-Air-Konzert ließ den Marktplatz beben

Wie viel Spaß Maria Ledermüller am Piano, Fred Weber am Schlagzeug, Franz Breit am Bass, Ernst Bauer, Mandy Tagwerker und Herwig Wotapek mit Gitarre an der Musik haben, wurde auch dieses Jahr bei „Rock the Oak“ wieder deutlich. Verena Glaser vom Café Vero übernahm die Kosten für die Technik und freute sich, dass dieses Open-Air-Konzert wieder vor ihrem Lokal stattfand.