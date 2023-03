Viele Formen, Farben und Düfte: Wo Seifen von Hand „gezaubert“ werden

Dort stellt sie zum Beispiel die Seife „Mythos Waldviertel“ her. „Sie duftet, als würde man einen Waldspaziergang machen“, sagt Erika Süß. Rund 30 Sorten hat sie im Repertoire, von blumig bis fruchtig, von süßlich bis orientalisch, von der Milch- bis zur Motivseife.

Angefangen hat ihre Leidenschaft fürs Seifenmachen vor einigen Jahren. „Eine Freundin hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Später wurde es für mich zu einem Hobby“, sagt Erika Süß. Alles Weitere hat sie sich selbst beigebracht, sich an verschiedenen Düften und Farben ausprobiert.

„Dass ich beruflich mal beim Seifensieden landen würde, habe ich nicht gedacht.“ Erika Süß

„Dass ich beruflich mal beim Seifensieden landen würde, habe ich nicht gedacht“, schmunzelt sie. Nach einer kaufmännischen Ausbildung folgten Bürojobs und Tätigkeiten im Einzelhandel für Tierbedarf. Vor etwa zwei Jahren wagte Erika Süß mit ihrer Seifenproduktion schließlich den Sprung in die Selbständigkeit. Davon zu leben, geht sich allerdings noch nicht aus.

Mit dem Dasein als Unternehmerin gehen für die „Seifenfee“ administrative Aufgaben einher, für jede Seife muss ein Siedeprotokoll gemacht werden. Darin enthalten: Inhaltsstoffe, Mengen, Lieferanten. Neue Rezepte werden in einem externen Labor kontrolliert, erst danach können sie in Produktion gehen. Auch in hygienischer Hinsicht müssen viele Anforderungen erfüllt werden. Süß hat sich deshalb in Hoheneich einen eigenen Raum zum Seifenmachen eingerichtet, wo vom Anrichten der Rohmasse bis hin zur Trocknung und Verpackung alle Schritte im Produktionsprozess erledigt werden können.

Wie entsteht eine Seife?

Seife selbst herzustellen, sei nicht schwierig, schmunzelt Erika Süß, ehe sie den Vorgang erklärt. Im ersten Schritt vermischt sie Fette mit Natriumhydroxid, erwärmt alles in einem großen Topf und gibt Öle und Farbpigmente hinzu. Später wird die Masse in Formen umgefüllt – je nach Wunsch entstehen ganze Blöcke oder einzelne Motivseifen.

Ist die Masse nach einigen Stunden getrocknet, kann sie aus der Form herausgenommen, gegebenenfalls geschnitten und in die Reifekisten gelegt werden. Dort bleiben sie für mindestens vier Wochen. Neben dem Seifenblock, der nach der Trocknung geschnitten wird, bietet Süß etwa Seifen in Hasen-, Schmetterlings- oder Herzform an. Zu den klassischen Düften zählen Lavendel oder Rose, exotischer wird es mit dem Räucherstäbchenduft der „Feuerknistern“-Seifen.

Sie selbst habe keine Lieblingsseife, sagt Süß. Aber: „Ich verwende nur mehr Seifen und keine Duschgels oder Shampoos. Ich habe gemerkt, dass die Haut dadurch weniger stark austrocknet.“ Aktuell arbeitet sie an einer Rasierseife. Erste Prototypen sind bereits entstanden, ein bisschen müsse sie allerdings noch daran feilen.

Auch heuer geht es wieder auf einige Märkte

Pro Jahr entstehen bei der Hoheneicherin zwischen 3.000 und 4.000 Stück Seifen in Handarbeit. „Reine Handwerkskunst ist zeitintensiver als Massenwarenproduktion“, sagt Süß. Vertrieben werden sie über einen Online-Shop, in erster Linie aber auf Märkten und in Kooperation mit einigen Partnergeschäften.

Fürs heurige Jahr hat Erika Süß um die 15 Märkte am Terminkalender stehen – mehr sei aus Kapazitätsgründen nicht zu schaffen. Die Zauberkräfte sind schließlich auch bei einer Seifenfee beschränkt.

