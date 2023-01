Vor Bürgermeister-Wechsel: Backhausen ist neuer Gemeinderat

Schon im September hat Christian Grümeyer (ÖVP) seinen Rücktritt als Bürgermeister der Marktgemeinde Hoheneich für das neue Jahr angekündigt, nun wird es ernst.

Am 1. Februar will er das Amt zurücklegen, sagt er, tags darauf steht die Neuwahl im Gemeinderat an. Der Vorschlag für die Nachfolge steht wie berichtet schon: Vizebürgermeister Manfred Zeilinger rückt zum Bürgermeister auf, Martin Wagensonner wird Vize. Neu in den Gemeindevorstand kommt Tanja Rakovsky-Schmid.

Grümeyer bleibt Gemeinderat. Als Grund für seinen Rücktritt nannte er schon im Herbst die zeitliche Belastung als Bürgermeister und im Beruf als Personalvertreter bei der Polizei. „Die Quintessenz der Rückmeldungen war, es sei zwar schade, aber meine Gründe nachvollziehbar“, sagt Grümeyer heute: „Ich bin bis zum letzten Tag ohne Einschränkung verfügbar, wollte eine geregelte Übergabe – das ist mir gelungen.“

Vor seinem Abschied hat er vor wenigen Tagen mit Robert Backhausen noch einen neuen Gemeinderat angelobt. Er folgt Martin Hemmer, der seit 2010 Mandatar der ÖVP war und nun aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Backhausen ist beruflich bei der Wirtschaftskammer NÖ tätig. Grümeyer: „Er wird eine Bereicherung im Gemeinderat, deckt durch seine Erfahrung und sein Wissen im Bereich Wirtschaft einen wichtigen Teil ab.“

