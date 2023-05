Was wurde aus... dem Nahversorger Rudolf Macho?

„Mir geht es sehr gut“, sagt Rudolf Macho, der dreieinhalb Jahrzehnte ein Lebensmittelgeschäft in Hoheneich mit seiner Gattin Eva geführt und sich als Käse- und Weinsommelier einen Namen gemacht hat. Zu Ostern 2021 trat er in Pension. Danach gab es mit der „Krämerei“ einen neuen Nahversorger am Marktplatz, das Geschäft wurde wie berichtet jedoch vor einigen Wochen geschlossen.

Rudolf Macho hat seit der Pensionierung 2021 Zeit, seinem großen Hobby nachzugehen: „Ich bin mit meiner Klarinette und meinem Saxofon bei fünf Musikkapellen im Einsatz.“ Er spielt bei der Stadtkapelle Schrems, der Bläsergruppe Hoheneich, der Werkskapelle Stölzle in Alt-Nagelberg und hilft auch in Langschwarza aus. „Seit Neuestem gehöre ich auch der Big Band in Harmanschlag an“, sagt er. Einmal in der Woche tritt er in die Pedale und fährt über 100 Kilometer am Stück – nur mit Muskelkraft und meistens in Tschechien.

Spannend wird es für ihn auch als Vater. Zum einen heiratet die jüngste Tochter und zum anderen wird er in Kürze erstmals Opa. „Auf das freue ich mich schon sehr“, sagt Macho, der derzeit fleißig in seinem Garten werkt und das Bio-Gemüse anbaut.-kp-



Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.