Zehnter Roman seit 2011: Von „Fallstricke“ in die Wüste

Mit „Fallstricke“ hat Michael Koller 2011 ein blutiges Krimi-Debüt veröffentlicht, das im Waldviertel wegen seines lebendigen Erzählstils Aufmerksamkeit erlangte – und wohl wegen unverkennbarer Parallelen zu existierenden Persönlichkeiten an irgendwie vertrauten Schauplätzen. Elf Jahre später feiert der Hoheneicher, passend zum heurigen 50er, auch schon seinen zehnten Roman. In „Sand des Vergessens“ geht es raus aus der Heimat in ein unbekanntes Wüstenland in einer unbekannten Zeit, wo ein Religionskrieg eine Welt in Trümmern hinterlassen hatte.

„Permanenter Überlebenskampf.“

Das Werk sieht er als Genre-Mix, der auch Elemente des Dramas beinhaltet und eine Familie auf einer abenteuerlichen Reise begleitet. Er schicke sie „in einen permanenten Überlebenskampf durch die Wüste“, sagt der Autor, der das Buch auch als Allegorie auf die Gegenwart versteht, „mit Ausgrenzung, religiösem Fanatismus, sozialen Verwerfungen, gesellschaftlichen Zwängen“.

Die Namen der Protagonisten Mik, Sus, Luk und Jul erinnern an Koller, Gattin Susanne und seine Kinder Lukas bzw. Julian. Handlung und Charaktere seien aber fiktiv, betont er – die Namen seien eher eine persönliche Gedankenstütze.

„Sand des Vergessens“, auf 330 Seiten sein bisher längster Roman, ist die neunte Veröffentlichung im Verlag Federfrei. Hier sei er tatsächlich federfrei, sagt er: „Ich musste mich nie verbiegen, konnte meiner Linie treu bleiben, den unbequemeren Weg gehen.“ Ihm gehe es alleine um die Literatur, für Anliegen auch politischer Art lasse er sich nicht einspannen.

Wo er sich zur Zeit des Jubiläums selbst verortet?

„Bei der ersten Lesung aus Fallstricke habe ich gesagt, dass ich in fünf Jahren vom Schreiben leben können will. Das ist eingetreten“, sagt Koller, der in der Marktgemeinde Hoheneich ein vielfältiges Feld von der Büchereileitung bis zur Öffentlichkeits-Arbeit abdeckt und auch abseits dessen schreibend tätig ist. Als Romanautor habe er die Zeit des Ringens um Aufmerksamkeit hinter sich , habe sich in seinem Bereich etabliert, sagt Koller. Ein elftes Werk habe er eigentlich schon in der Schublade, die Arbeit an Nummer zwölf – einem klassischen Krimi – sei angelaufen.

Als Highlight der elf Jahre seit „Fallstricke“ nennt er keinen Buchtitel. Weil : „Es sind die Lesungen mit Musik, zunächst mit Vanessa Weber und dann mit Alfons Veith, die fast ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Auf diese Art Doppelconference freue ich mich jedes Mal.“ Ab November will er mit dem Roman auf Tour gehen – Termine dazu sind noch offen.

