Reaktionen auf baldiges Backhausen-Aus: „Schaden für gesamte Branche“

Die via NÖN.at an die Öffentlichkeit gekommene Nachricht über die geplante Schließung des renommierten Möbel- und Dekorstoff-Erzeugers Backhausen mit Ende Juni fand ein gewaltiges Echo. Bundesweit griffen so gut wie alle Medien die NÖN-Story auf, in sozialen Medien wurden Schuldige gesucht und Wege zur vielleicht noch möglichen Rettung des Hoheneicher Betriebes diskutiert. Groß ist die Bestürzung auch in der Branche.

Nach Tod von Eigentümerin Backhausen: Waldviertler Edeltextil-Produzent kündigt Schließung an

„Für uns bricht ein Partner weg, wenngleich er zuletzt keiner der ganz Großen mehr war. Trotz des Energiethemas sind wir wachstumsgetrieben und stabil genug, um das zu verschmerzen“, sagt Thomas Pfeiffer, Geschäftsführer bei Herka in Kautzen und dem Gmünder Textilveredler TVG – der die Tradition der früheren Färberei Heinisch aufrecht erhält.

Backhausen-Produkte „auch Teil der Identität in der TVG“

Weitaus schwerer als das wiege der Schmerz über das Ableben von Backhausen-Inhaberin Louise Kiesling (65) und die infolge dessen angekündigte Schließung des vor 174 Jahren in Wien gegründeten Unternehmens Backhausen, das 1870 den Produktionsstandort in Hoheneich eröffnete, mit Designs und Spitzenqualität ein Flaggschiff in der einstigen Hochblüte der Textilindustrie im Waldviertel wurde. Pfeiffer: „Die Schließung ist ein Schaden für die gesamte Branche… ein Wahnsinn für den textilen Standort Waldviertel.“ Kiesling bleibe ihm als eine „Dame von Welt“ und „Textilerin durch und durch“ in Erinnerung. „Es ist einfach tragisch, dass sie so jung gehen musste.“

Die Bearbeitung von Backhausen-Produkten sei auch ein Teil der Identität in der TVG in Gmünd, streicht Pfeiffer den ideellen Stellenwert des bisherigen Geschäftspartners hervor, „es ist der prominenteste Name als textiler Markenartikel“.

Gemeindechef: „Riesenschock, völlig ohne Vorwarnung.“

Als „Riesenschock, der uns völlig ohne Vorwarnung ereilte“, bezeichnet indes der Hoheneicher Bürgermeister Manfred Zeilinger (ÖVP) die Meldung. Auch die teils noch in Hoheneich verankerte Familie Backhausen, die den Traditionsbetrieb bis zum Konkurs 2012 mehr als 160 Jahre lang geführt hatte, treffe die Entscheidung hart. Backhausen war einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde, hatte laut Zeilinger noch 2021 Kommunalsteuer für etwa 70 Beschäftigte abgeführt. Dazu kommt auch hier der ideelle Wert: Die Firma sei als einstiger Herzeige- und Leitbetrieb der Textilindustrie weit über die Region hinaus bekannt und mit Hoheneich verbunden worden.

Wirtschaftlich lief es „immer schlechter“

Begründet wird das Aus durch das Unternehmen mit dem Ableben von Louise Kiesling im Dezember 2022. Die Modeabsolventin der Angewandten in Wien und Nichte des früheren VW-Großaktionärs Ferdinand Piëch hatte den 2012 in den Konkurs geschlitterten und 2013 auf neue Beine gestellten Betrieb samt Designarchiv der „Wiener Werkstätte“ 2014 gekauft. Als Geschäftsführerin und Kreativdirektorin nahm sie danach auch Modernisierungen vor. Ihre Vision habe sie „mit ihrem textilen Wissen, ihrer kreativen Denkweise und ihren zahlreichen Abschlüssen an den renommiertesten Institutionen der Welt zum Ausdruck bringen“ können. Die Fußstapfen seien aber zu groß, um von Nachfolgern besetzt zu werden, heißt es – daher sei man zum „traurigen Entschluss gekommen, dass Backhausen seinen gesamten Betrieb bis zum 30. Juni 2023 einstellen wird“.

Firmenanwalt Christian Stuppnig sagte dem ORF NÖ, dass die wirtschaftliche Lage des Betriebes zuletzt „immer schlechter“ geworden sei. Kolportiert wird alleine für das Jahr 2021 ein privater Zuschuss von mehr als einer halben Million Euro, um ausgeglichen bilanzieren zu können.

Verhandlungen für Sozialplan, Nachfragen wegen Liegenschaften

Gmünds Arbeiterkammerleiter Michael Preissl spricht von aktuell 38 Beschäftigten, für die in Verhandlungen auch mit Gewerkschaft und Betriebsrat ein Sozialplan geschmiedet werden soll. „Es gibt ein Angebot der Firma, aber das ist nicht wirklich stolz“, so Preissl, eine erste Runde sei vorige Woche daher noch ergebnislos verlaufen.

Ob es am Firmenareal nach dem 30. Juni noch eine textile Zukunft geben kann, das steht in den Sternen. Einen Leerstand fürchtet Gemeindechef Zeilinger am weitläufigen Firmengelände in Top-Lage direkt an der B41 als stärkst befahrener Straße im Waldviertel nicht, sofern die Eigentümerfamilie zu Verkauf oder Verpachtung bereit sei. Der Bedarf an freien Produktions- oder Lagerhallen ist im Herzen des Gmünder Bezirks groß, schon am Morgen nach der NÖN-Story zur Schließung hatte Zeilinger eine erste informelle Nachfrage eines Interessenten für die Immobilien.

Er hofft auch, dass zuletzt freigestandene Wohnungen in der „Kolonie Backhausen“ wieder auf den Markt kommen, „auch hier gäbe es Bedarf“.

