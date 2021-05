Ministerin Tanner besichtigte Führungssimulator .

Angekündigt war der Besuch von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in der Kuenringerkaserne Weitra schon öfter. Am 18. Mai war es soweit: Klaudia Tanner begab sich in den von Brigadier Christian Habersatter als „“Turnsaal“ bezeichneten Führungssimulator und nahm an einer Übung teil, bei der derzeit 150 Soldaten die Abläufe und Maßnahmen im Krisenfall trainieren.