Gmünd: Straßenarbeiten belasten Budget

Wie kaum anders zu erwarten, wurde das Verkehrsgeschehen in der Stadt Gmünd auch vorige Woche von einer unplanmäßigen Baustelle an seiner zentralen Achse geprägt: Die Bahnhofstraße mit sonst deutlich mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Tag ist nach einem folgenschweren Rohrbruch im Bereich zwischen Anna-Kreuzung und Fahrschule Easy Drivers immer noch komplett gesperrt, das Winterwetter erschwerte freilich die Arbeiten.

Im gesamten Bereich zwischen dem Fußgänger-Übergang bei der Anna-Kreuzung und dem Eck Bahnhofstraße/ Schulgasse müssen laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) neben der Leitung auch der komplette Unterbau und die Fahrbahn neu errichtet werden. Demnach sind nicht weniger als 1.200 m³ Wasser nach dem Rohrbruch am Vormittag des 20. November im Bereich der Mittelschule ausgeflossen, ehe die Leitung gekappt wurde. Das entspricht der ungeheuren Kraft eines Jahresverbrauches von 13 Zweipersonen-Haushalten, der sich in nicht einmal einer halben Stunde auf verschiedenen Wegen an die Oberfläche gekämpft und dabei den Unterbau massiv ausgeschwemmt hatte. Das erklärt auch, warum die Fahrbahn vor der Mittelschule innerhalb kürzester Zeit zur wahren Buckelpiste geworden war.

Aus für andere Projekte? Noch alles offen

Die Kosten sind während der laufenden Baustelle noch nicht abschätzbar, Stadtrat Preis geht aber von einem Betrag im sechsstelligen Bereich aus. Allerdings: Es ist nicht sicher, ob wirklich die Stadtgemeinde für den kompletten Schaden aufkommen muss, eventuell darf mit einer Versicherungsleistung gerechnet werden.

„Noch wesentlich teurer“ kommt laut Preis die Generalsanierung des Lainsitzweges beim Lagertor von Nickis Restaurant in Richtung Werkstatt Eder – wo das Regenwasser des Schubertplatz-Grätzls von der Herz-Jesu-Kirche abwärts zusammenfließt. Ein heftiger Regenguss hatte dort im vorigen Sommer den Kanal bersten lassen. Die Planung für den Neubau von Kanal und Wasserleitung bis zur Fahrbahn ist angelaufen, die NÖN berichtete.

„Natürlich greifen die zwei Projekte ins Budget für das Jahr 2022, sie werden irgendwie bedeckt werden müssen“, sagt Stadtrat Preis. Ob dafür andere Straßenprojekte – geplant wäre nach doppelter Verschiebung etwa der schwer desolate Mittelteil der Emerich-Berger-Straße – zurückzustellen sind, das könne aktuell noch nicht gesagt werden. Preis: „Das wird auch davon abhängen, wie wir 2021 finanziell abschließen.“