Wirtschaftskammer-Auszeichnung: Ehren für Peter Maier

Peter Maier aus Hollenstein wurde mit dem großen silbernen Ehrenzeichen der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Die Ehrung führte Spartenobmann Jochen Flicker im Rahmen des Neujahrsempfanges der persönlichen Dienstleister durch. Obfrau Birgit Streibl-Lobner dankte auch Maieres Gattin Maria mit einem Blumenstrauß für die Unterstützung ihres Gatten.

Nach fast 35 Jahren als Funktionär in der Wirtschaftskammer hat Maier, der den Titel Kommerzialrat tragen darf, mit Ende 2022 seine Tätigkeiten beendet. In Gmünd war er als Bezirksvertrauensperson und im Bezirksstellenausschuss tätig. Auf Landesebene war er in mehreren Ausschüssen Mitglied und Obmann. Außerdem gehörte er dem Wirtschaftsparlament und dem ständigen Schiedsgericht der Kammer an.

Ein Meilenstein in seiner Karriere war 1991 die Gründung der Berufsgruppe Energetik. Damals hatte es in NÖ als „Hilfesteller-Gewerbe“ 70 Mitglieder – heute sind es über 4.000. Niederösterreich war das erste Bundesland, das eine Berufsgruppe dafür bildete, eineinhalb Jahre später folgten die anderen.

