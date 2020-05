Holprige Rückkehr zu offenen Grenzen nach Südböhmen .

Die Rückkehr zu einem Europa der offenen Grenzen nach Corona gestaltet sich holprig. Die Grenzen aus dem Gmünder Bezirk nach Tschechien sind am 17. Mai mit Ausnahme der Übergänge in Grametten (Gemeinde Reingers) und Gmünd-Böhmzeil trotz in Österreich angekündigter Lockerungen immer noch dicht.