Trauer um Gastwirt: Hermann Müller im 82. Lebensjahr verstorben

Hermann Müller wurde mitten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges am 30. September 1941 in der Holzmühle geboren, wo er mit seiner Mutter Hilda Müller, seiner Großmutter Anna Grosser, sowie der „Rosi Tant“ und dem „Koal Onkel“ lebte. Großvater Matthäus Grosser war kurz davor an einer Blutvergiftung verstorben. Seinen Vater Hermann Müller lernte er erst mit fünf Jahren, als dieser aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, kennen.

Nach der Volksschule in Maissen und Hauptschule in Weitra besuchte Hermann Müller die Sägefacharbeiterschule in Kuchl. Nach dem Militärdienst lernte er seine Frau Elli kennen. Das Paar bekam drei Kinder: Regina, Peter und Markus. Gemeinsam bauten Hermann und Elli das Gasthaus um und aus und führten so die Holzmühle zu altem Glanz. Ende der 1970er Jahre wurde das Mühlstüberl eröffnet, das zu einem Treffpunkt der Jungen, auch aus der weiteren Umgebung, wurde.

Auch am Bau, in der Landwirtschaft und im Wald aktiv

Es können sich viele damalige Lokalbesucher erinnern, wie Müller in der Nacht hinter seiner Schank saß und seiner Vorliebe für ein Cornetto-Eis nachging. Später besuchten viele Mitarbeiter und Gäste des Moorheilbades das Lokal. Hier gab es immer wieder Tanzveranstaltungen und Feiern.

Tagsüber arbeitete Müller viel in der Landwirtschaft und rund ums Haus, in frühen Jahren war er hauptberuflich als Bauarbeiter in Wien und im Betonwerk Seidl tätig. Müller war einer der ersten, der eine zwölf Kilogramm schweren Motorsäge „Stihl Contra“ besaß, mit der er oft den ganzen Tag im Wald arbeitete. Er hat immer wieder schwere Arbeiten erledigt, leidete dadurch aber bereits als junger Mann an Rückenproblemen.

Hermann Müller auf seinem Lieblingsplatz: der Sonnenbank bei seinem Anwesen. Foto: privat

Hermann Müller war ein Menschenfreund und Kämpfer für Gerechtigkeit, wobei er sich aber nie in den Vordergrund stellte. Er war eine Institution in der Gemeinde und wurde besonders bekannt für seine Rolle beim Genossenschaftskanal. Er hat vom ersten Tag an, wo er vom Kanalbau nach den Vorgaben der NÖ Landesregierung gehört hatte, dagegen protestiert und es wurde eine Bürgerliste gegründet. Aus dieser Bewegung wurde Maximilian Aspelmayr einst zum Bürgermeister gewählt. Ein Genossenschaftskanal wurde gebaut, der den Benützern jedoch erheblich weniger Kosten verursachte.

Bis zum Lebensende mit der Holzmühle verbunden

Auch nach der Übersiedelung in den Alterswohnsitz in Breitenberg, wo er sich sehr wohl fühlte, zog es Hermann und Elli Müller fast jeden Tag unterstützend ins Gasthaus nach Lauterbach. Er half beim Obstschälen und Gemüseputzen, polierte Besteck und Geschirr. „Er war unser Ruhepol“, erinnert sich die Familie.

Hermann Müller war mit der Holzmühle ähnlich verbunden wie die 150-jährigen Linden vor dem Haus. Er verstarb am 22. Juli, wenige Tage nach einem Sturz, in seinem Anwesen im Kreise seiner Familie im 82. Lebensjahr. Er wurde am Samstag zur letzten Ruhe begleitet.