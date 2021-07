Durch die Digitalisierung entstehen viele neue Möglichkeiten – auch für Gemeinden. Litschau will dieses Potenzial nutzen und hat deshalb das Projekt „Infokiosk“ in der Kategorie „Chance Digitalisierung“ beim Ideenwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung eingereicht. Aus 86 Einreichungen wurden 20 Siegerprojekte durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit insgesamt 150.000 Euro ausgezeichnet. Die Stadtgemeinde Litschau war auch unter den Siegern.

Information rund um die Uhr am Gemeindeamt

Mit dem Infokiosk Litschau soll nach Überarbeitung der gemeindeeigenen Website im Vorjahr ein Projekt folgen, das auch außerhalb der Amtsstunden – also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – alle benötigten Informationen für Bürger und Touristen zur Verfügung stellt. Durch einen Touchscreen im Eingangsbereich des Gemeindeamtes, der durch ein öffentliches, kostenloses und gemeindeeigenes WLAN versorgt wird, kann die vorhandene Gemeinde-App genauso aufgerufen werden wie die Website der Stadt Litschau und der Kleinregion Waldviertel Nord.

Die breite Basis an Informationen reicht vom Bürgerservice über soziale Themen, Wohnen und Leben bis zu Kultur und Tourismus.

„Virtuelle Briefkasten“ als Draht zur Gemeinde

Durch die Nutzung der Software „Gemeinde2Go“, die am Info-Terminal installiert ist, aber auch auf jedem Smartphone verwendet werden kann, werden Informationen schnell, bequem und mit einem Fingerzeig abrufbar gemacht. Per virtuellem Briefkasten kann man jederzeit online mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen.

Allen Nutzern des Info-Terminals und der Handy-App werden die Kommunikation und das Abrufen von alltäglich benötigten Informationen erleichtert. Sie können auf die aktuellsten News und Veranstaltungen der Gemeinde und Freizeitaktivitäten in der Umgebung zugreifen. Die Stadtzeitung und der Müllkalender sind auch einsehbar.

Bei der Ideenprämierung sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner: „Jahr für Jahr stehen ganz tolle Ideen im Mittelpunkt, es zahlt sich wirklich jedes Projekt aus.“ Maria Forster, Obfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, ergänzte: „Viele Menschen haben ‚verrückte‘ Ideen. Genau die picken wir uns als Jury heraus.“