Die 21 Kinder fischten knapp 136 kg an Fischen.

Der SFV Grenzland Gmünd lud 2. Juni zum Kinderpreisfischen nach Illmanns ein. 21 Kinder warfen um 9 Uhr ihre Angeln aus.

Um 12 Uhr wurde das Fischen wieder beendet und die Fische abgewogen, ehe sie wieder in den Teich zurückgesetzt wurden.

Jedes teilnehmende Kind erhielt einen Preis und einen Pokal.

Die Siegerin Sofi Eggenberger fing alleine 26, 54 kg, der Zweitplatzierte konnte nur noch 15,24 kg vorweisen.

Alle hatten Spaß an dem Vormittag bei herrlichem Wetter und freuen sich auf das nächste Kinderfischen am 29. Juni in Hirschenschlag.