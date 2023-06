Gmünd: Gründerzentrum putzt sich heraus

Der erste Eindruck täuscht: Eine Baustelle beim Gründerzentrum im Access-Industrial-Park in Gmünd kündigt kein neues Jungunternehmen an – vielmehr dokumentiert sie einen größeren Sanierungs- und Umwälzungsprozess.

1996, ein Jahr nach der Eröffnung des grenzüberschreitenden Wirtschaftsparks an sich, war die Immobilie als „Gründer- und Beratungszentrum Gmünd“ eröffnet, drei Jahre später bereits zum ersten Mal ausgebaut worden. Mehrere Betriebe nahmen hier ihren Anfang, so auch der Glasfaser-Pionier NBG, der 1996 aus der Taufe gehoben wurde und zunächst schlanke 35 m² Fläche besetzt hatte, ehe vis-à-vis des Gründerzentrums nach und nach das weitläufige heutige Firmengelände entstand.

„Meinung, dass Gastronomie nicht benötigt wird“

„Das Gebäude ist inzwischen in die Jahre gekommen, daher wurde ein Renovierungs- und Umbauprozess gestartet“, sagt Wirtschaftspark-Geschäftsführer Jaroslav Krivan. Umgestaltungen im Inneren des Hauses mit mehreren Hallen und Büroräumlichkeiten auf insgesamt etwa 1.800 m² Fläche ergaben sich auch deshalb, weil die Betreiberin des „Grenzlandcafé“ während der Pandemie aufgehört hatte. In die Frage der künftigen Nutzung habe er danach auch die Mieter im Gründerzentrum einbezogen, blickt Krivan zurück: „Der Großteil war der Meinung, dass eine Gastronomie hier nicht benötigt wird.“ Der Bereich um die ehemalige Theke sei nun als Sitzecke für Mieter, Beschäftigte und Kurs-Teilnehmende frei nutzbar, der in Richtung Terrasse gehende vordere Teil wurde davon abgetrennt. Er wird etwa mit der Option auf eine Nutzung als Büro-, Seminar- oder Veranstaltungsraum für die Vermietung bereitgestellt.

Die aktuellen Arbeiten betreffen laut Krivan als letzten für heuer geplanten Schritt die punktuelle Erneuerung der Fassade. Die Fassade des markanten Hauptgebäudes könne für 2024 noch ein Thema werden.