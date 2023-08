Im Bereich Wielandsberg Straßensanierung: Auch die B30 vor Heidenreichstein wird Baustelle

Im Bereich Wielandsberg geht die Sanierung der B30 weiter. Foto: Franz Dangl

W ährend die Ortsdurchfahrt von Albrechts wieder passierbar ist und an der Schremser Straße in Gmünd schon Bodenmarkierungen aufgetragen wurden, stehen im Raum Amaliendorf erst Arbeiten an der B30 an. Wie berichtet, ist die Straßenmeisterei Schrems dort ab der Kreuzung Wielandsberg bis zum Ende des Waldstückes in Richtung Aalfang beschäftigt.

Die Gemeinde Amaliendorf-Aalfang hat die Bevölkerung per Rundschreiben bereits über die anstehende Baustelle informiert: Der Verkehr wird laut Straßenmeisterei von Aalfang über Amaliendorf, Wielandsberg zur B30 in Richtung Heidenreichstein geführt. Von einem höheren Verkehrsaufkommen an der Hauptstraße im Ort ist deshalb zu rechnen. Für den Baubeginn ist der 4. September angesetzt, losgehen soll es da mit den Entwässerungsarbeiten: Gräben, Sanierung von Durchlässen und Drainagierungen, heißt es seitens der Straßenmeisterei Schrems. Auf der B30 wird eine Länge von 700 Metern bearbeitet. Die Straße war erst im Vorjahr an der Ortsdurchfahrt Aalfang gesperrt, Fahrbahn, Gehsteige und Nebenanlagen wurden saniert – durch den Durchzugsverkehr in und aus dem Norden des Bezirkes ist die B30 stark beansprucht. Sanierungen und Maßnahmen für mehr Sicherheit wurden deswegen schon seit längerer Zeit gefordert. „Die Feuerwehr hat besonders im Winter etliche Einsätze, weil Fahrzeuge durch die Fahrbahnverhältnisse im Waldgebiet landen“, sagt Bürgermeister Gerald Schindl. Er sei dankbar, dass die Sanierung nun fortgesetzt wird. Weil: „Die Entwässerung funktioniert zum Beispiel gar nicht mehr. An der Ortsdurchfahrt Aalfang hat die Sanierung die Situation wesentlich verbessert.“ Zweiwöchige Totalsperre ist vorgesehen Im Oktober geht es an die Fahrbahn: Zuerst werden die alten Asphaltschichten abgefräst, dann folgt die Zementstabilisierung und ab 9. Oktober sind laut Straßenmeisterei für etwa drei Tage die Asphaltierungsarbeiten eingeplant. Um das einhalten zu können, ist Schönwetter gefragt – bei Schlechtwetter und vor allem Regen kann es zu Verzögerungen kommen. Voraussichtlich zwischen 2. und 16. Oktober ist die B30 im betroffenen Bereich vollständig gesperrt. Schon ab 4. September und dann noch bis 27. Oktober ist laut Straßenmeisterei mit halbseitigen Sperren zu rechnen.