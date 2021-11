Für 3G am Arbeitsplatz: Erste Teststraßen öffnen auch sonntags

Zuletzt war im Gmünder Bezirk zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag keine kommunale Teststraße mehr in Betrieb. Ergebnisse von PCR-Tests kommen wie auf NÖN.at berichtet aber – wenn man überhaupt an Testkits gelangt – häufig einfach zu spät, um den seit 1. November vorgeschriebenen 3G-Nachweis am Montagmorgen für den Job erfüllen zu können.

Ab 15. November nur noch geimpft, genesen, oder mit offiziellem Test-Zertifikat in den Job!

Bis 14. November gilt eine Übergangsfrist, während der Beschäftigte auch durchgehend eine FFP2-Maske im Job tragen dürfen. Ab 15. November kann aber auch schon gestraft werden, wer sich ohne gültigen Nachweis am Arbeitsplatz befindet.

Als „getestet“ gilt laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch dann nur noch, wer entweder einen negativen PCR-Test (gilt 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Test von einer offiziellen Teststraße (24 Stunden) vorlegen kann. Akzeptiert werden, wie Grusch explizit betont, ausschließlich Ergebnisse von PCR- oder Antigen-Tests von zertifizierten Stellen mit dafür ausgebildetem Personal.

Teststraße im City Center Schrems öffnet auch sonntags

Der Gmünder Arbeiterkammer-Chef Michael Preissl – zugleich Vizebürgermeister (SPÖ) der Stadt Schrems – hatte schon in der vorigen NÖN gefordert, dass dann auch das notwendige Testangebot bereitgestellt werden müsse. Der Aufforderung kommt die Stadt Schrems nach einer von Bezirkshauptmann Grusch kurzfristig für 12. November einberufenen Bürgermeister-Konferenz gleich selbst nach: Sie dehnt auf Initiative von Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) den Betrieb der kommunalen Teststraße prompt auf den Sonntagaus. Los geht‘s damit im City Center Schrems schon am 14. November, wobei künftig zusätzlich sonntags von 17 bis 19 Uhr kostenlos getestet wird – „dank Unterstützung der Kollegen von Feuerwehr und Rotem Kreuz“.

Hirschbach verschiebt den Testtag kurzfristig

Die Nachbargemeinde Hirschbach verschiebt indes die Öffnung ihrer Teststraße: Am 13. November wird ein letztes Mal an einem Samstag getestet (8-9 Uhr), danach wird schon am 14. November auf den Teststraßenbetrieb an Sonntagen (18-19 Uhr) umgestellt. „Personen, die am Montag einen Testnachweis benötigen, haben dadurch eine Möglichkeit. Der Samstag ist zuletzt fast unnötig geworden“, begründet Bürgermeister Rainald Schäfer (SPÖ) die Entscheidung. An der Organisation und am Mitarbeiter-Einsatz ändere das nicht viel.

Grusch: „Schuld sind ja nicht die Geimpften“

Er habe die Bürgermeister-Konferenz angesetzt, um für die verstärkte Nachfrage durch Ungeimpfte zu sensibilisieren, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch zur NÖN. Das Interesse bestehe auch seitens der Wirtschaft, auch hier seien Kooperationen zwischen Betrieben und Gemeinden denkbar. Das sei ein Entgegenkommen an Ungeimpfte, räumt Grusch ein. Aber: „Impfen hilft! Jeder weiß, dass die Situation für Ungeimpfte schwieriger wird – an der aktuellen Misere sind ja nicht die Geimpften schuld.“

Wo im Bezirk Gmünd demnächst geimpft wird

Der Bezirkshauptmann ruft dazu auf, das seit 10. November täglich – auch an Feiertagen – zur Verfügung gestellte Impfangebot im Landesimpfzentrum im Access-Industrial-Park Gmünd (Grenzlandstraße 12) zu nutzen. Gepiekst wird hier auch ohne Voranmeldung wochentags von 14 bis 19 (mit Termin bis 20) Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 14 (mit Termin bis 15) Uhr. Grusch: „Es gibt nicht viele Bezirke mit einer solchen Möglichkeit!“

Am 13. November kann man sich zudem am Schubertplatz 11 in Gmünd-Neustadt ebenfalls kostenlos und ohne Voranmeldung impfen lassen (10-13 Uhr), am 15. November in Heidenreichstein vor der Schule in der Schulgasse 2 (10-13 Uhr) und am 16. November im City Center Schrems (15-18 Uhr).

www.impfung.at

www.testung.at