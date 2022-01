Aktiv & flexibel bleiben: Gmünds Wirtschaft fasst Veranstaltungspläne

Der sehr umsatzstarke Sommer 2021 nach monatelangem Lockdown im ersten Halbjahr, danach die zögerliche Reaktion der Bundespolitik auf die heftige vierte Coronawelle, die einen weiteren Lockdown gerade im Advent nötig machte, nun die sowieso traditionelle Flaute im Jänner: Die Gmünder Geschäftsleute wagen trotz der wirtschaftlichen Achterbahnfahrt in Zeiten der Pandemie den optimistischen Blick nach vorne – und präsentieren ihr Veranstaltungsprogramm für das dritte Coronajahr.

Am Plan stehen Hausmesse, Shopping Nights, Wochenmarkt und Adventmarkt. Zudem freut sich die Interessensgemeinschaft der Gmünder Wirtschaft mit dem „European Street Food Festival“ und dem „Bezirksfest“ für 100 Jahre NÖ über zwei weitere große, nicht von „Echt Gmünd“ organisierte Veranstaltungen, die zur Innenstadt-Belebung beitragen.

Hausmesse und Wochenmarkt: Start mit Doppelprogramm

Der Startschuss für das Veranstaltungsjahr ist für den 1. und 2. April mit der vorgezogenen Eröffnung des Wochenmarktes und der Gmünder Hausmesse geplant. Der Wochenmarkt kann in seinem bereits achten Jahr auf ein bereits bewährtes Konzept für den Samstagvormittag am Stadtplatz mit bekannten „Standlern“ bauen. „Der Markt taugt allen – es wird daher alles beim Alten bleiben, wir sind bereit“, sagt Josef Hag als Mastermind. Einzelne Teilnehmer schlagen ihr Samstags-Quartier schon früher in der Fußgängerzone auf.

Bei der Hausmesse ist das Ziel klar, die Ausgangslage jedoch wie gehabt verschwommener. „Wir möchten die Leute in die Geschäfte bringen. Die Herausforderung ist es freilich, Ideen zu finden, die variabel umsetzbar sind, um bei Bedarf auch für den Fall von notwendigen Verschiebungen gerüstet zu sein“, sagt Peter Ruzicka, Obmann von „Echt Gmünd“. An sich geht er von einer besseren Corona-Situation als im Frühjahr 2021 aus: „Ich denke, dass die Rahmenbedingungen heuer eine Hausmesse erlauben werden – und glaube fest daran.“

Festhalten an Autoschau – trotz Engpässen am Markt

Ebenfalls geplant ist die beliebte Autoschau in der Neustadt, wobei auch hier Kreativität gefragt sein könnte. Hartnäckige Engpässe bei Zulieferern vor allem von Halbleitern sorgen seit Monaten für weltweite Liefer-Engpässe am Automarkt, die Nachfrage kann vielfach nur stark verzögert erfüllt werden. Aber, so Peter Ruzicka: „Wir wollen fix eine Autoschau am Schubertplatz machen, vielleicht als etwas alternative Version – zum Beispiel in Kombination mit einer Oldtimerschau.“

Shopping Nights, Adventmarkt und zwei weitere Highlights

Shopping Nights sind für 6. Mai und 7. Oktober geplant, der Adventmarkt nach zweimaligem Ausfall zwischen 2. und 4. Dezember. Die für 2020 und dann für 2021 geplante Premiere eines großen „Jakobi-Marktes“ am Stadtplatz wird heuer nicht ins Visier genommen. Gmünd-Besucher können sich im Juni dennoch über zwei weitere Innenstadt-Highlights freuen.

So will am Pfingst-Wochenende das European Street Food Festival erstmals Station in Gmünd machen. Dabei werden von Samstag bis Montag bei freiem Eintritt mehrere Dutzend Verköstigungs-Stände, „Food-Trailer“ und Trucks mit Spezialitäten, Ausstellern und Köchen aus aller Welt am Schubertplatz erwartet.

Für 26. und 27. Juni sind zudem zum Anlass „100 Jahre Niederösterreich“ landesweit in allen Bezirken Bezirksfeste “ geplant, der Samstag soll dabei der „Tag der Vereine“ sein, der Sonntag der „Tag der Regionalkultur“. Für Gmünd ist dabei geplant, dass sich der Bezirk am Stadtplatz präsentiert – „Echt Gmünd“ plant dafür einen eigenen Stand, um die Mitgliederbetriebe und die vielfältigen Möglichkeiten der Bezirkshauptstadt vorzustellen.

Aktuell „froh, dass wir überhaupt offen haben können“

Dass Geschäfte und Wirtshäuser aktuell trotz bundesweiter 7-Tages-Inzidenzwert von gut 2.000 unter verschärften Bedingungen, aber immerhin geöffnet sind, hält der Obmann der Gmünder Wirtschaft für „psychologisch wichtig“. Wegen der ungewissen Lage und 2G sei die Frequenz in den Läden aber selbst für den traditionell ruhigen Jänner überschaubar. Ruzicka: „Wir sind froh, dass wir überhaupt offen haben können. Wir spüren eine an sich durchaus positive Grundstimmung bei unseren Kunden.“ Diese gelte es, mit Aktivitäten und dem zuversichtlichen Blick nach vor zu unterstützen.

Positiv ist für drei Kunden aktuell auch der Blick zurück: Zwar wurde der „Black Friday“ im Herbst wegen des damaligen Lockdowns abgesagt, das Adventgutschein-Heft samt Gewinnspiel ging dennoch an die Haushalte. Am Freitag übergab Obmann Ruzicka die Hauptpreise: Gmünder Einkaufsschecks gingen an Herbert Kovar aus Schrems (50 Euro) sowie die Gmünder Peter Krislaty (100 Euro) und Andreas Tomaschek (150 Euro).

