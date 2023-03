Schrems-Eugenia: Trauer um Erich Aistleitner vom Gasthaus zur Braunau

Den aus St. Georgen am Walde in Oberösterreich stammenden Erich Aistleitner hatte einst – wie so viele – die Textilindustrie ins Waldviertel geführt, der gelernte Koch zog im Mai 1980 für eine Stelle als Koch in der ehemaligen Strickwarenfabrik Ergee in Schrems zu. Später wurde er hier zum Küchenchef. Die Gattin kam, nachdem hier eine Wohnung adaptiert wurde, nach. Nach der Schließung der Ergee nahm Aistleitner eine Stelle in der Firma Eaton in Eugenia an, bis er im März 2014 unweit davon das Gasthaus zur Braunau übernahm. Hier wohnte er bis zuletzt mit seiner Familie.

Aistleitner war neun Jahre lang ohne Rast und Ruh sieben Tage die Woche als Wirt beschäftigt, aber auch mit Vorliebe Koch im Lokal. Seine Spezialitäten lieferte er auch gerne an Kunden nach Hause aus. Im Lokal hatte er bei Bedarf neben seinen Familienangehörigen auch einen befreundeten Helfer zur Seite. Als immer freundlich und hilfreich bekannt, stellte sich Erich Aistleitner vielfach bei Wahlen als Wahlleiter für Eugenia zur Verfügung.

Über seine schwere Krankheit hat er erst Anfang des Jahres erfahren, in der Nacht auf 20. März verstarb er in den Armen seiner Angehörigen. Tochter Sissi beabsichtigt, das Gasthaus weiterzuführen, um den Stammgästen ihren gewohnten Gasthausbesuch weiterhin zu ermöglichen.

